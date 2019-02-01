Важная информация, для людей, впервые покупающих аквариум и рыбок

Уход за аквариумом и рыбками может показаться гораздо более легким занятием, чем, например, за собакой. Тем не менее, даже обычное разведение рыбы может вызвать у вас много проблем и оставить много вопросов без ответа. В этой статье мы попытаемся ответить на несколько основных вопросов, возникающих у новичков. Если же вы хотите прочитать более подробную информацию о аквариумистике, то перейдя по ссылке http://aquahome.info вы найдете любую нужную вам информацию на эту тему.

Сначала рыба, потом аквариум!

Такая последовательность может показаться бессмысленной: если я сначала выберу рыбу, куда я ее впущу чтобы она жила? Это вполне логичное и закономерное беспокойство, но мы не говорим вам осуществлять преждевременные покупки. Перед началом покупки рыбы стоит изучить как можно больше информации, чтобы знать, какой аквариум нужен для наших рыбок.

Стоит помнить, что количество и размер рыбок очень сильно влияет на тип аквариума. Если вы выберете крупную рыбу, ей потребуется больше места. Точно так же, взаимосвязь между количеством рыбы и воды, необходимой ей для жизни. Рекомендуется следующее соотношение: 5 литров воды на 1 рыбу. И именно от этого должен зависеть выбор аквариума

Одиночки или компаньоны?

При поиске рыбы, которая лучше всего соответствует вашим ожиданиям, стоит ознакомиться с условиями ее проживания. Не каждый вид может жить рядом с другим. Может случиться так, что вы пустите два враждебных вида в один аквариум, и размножение закончится очень быстро.

Для начала стоит знать, какие рыбы живут в стаях, а какие — одни. Это может оказать огромное влияние на их акклиматизацию и жизнь в новом аквариуме. Например, боец — одиночка, и его нельзя размещать в одном аквариуме со вторым бойцом того же пола, потому что тогда он будет сражаться за свою территорию. Это можно проверить, применив зеркало к аквариуму. Увидев свое отражение, рыба сгибается и «пугает» конкурента.

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