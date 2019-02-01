Разные ранги и количество лет обучения в школах США

Система образования в Соединенных Штатах контролируется государственными органами. Государство определяет права и обязанности студента, общую программу и стандарты обучения. Возраст, в котором дети охватываются обязательством по образованию, также зависит от законодательства штата, обычно варьируется в диапазоне от 5 до 7 лет, чаще всего ребенок начинает обучение в возрасте 6 лет. Молодые люди обычно заканчивают школу в возрасте 16-18 лет. Базовое и среднее образование является обязательным в Соединенных Штатах. Из-за того, что образование децентрализовано, существуют разные даты начала и окончания учебного года (обычно с середины августа или с начала сентября, конец года приходится на начало июня или конец мая). Если вас интересует образование в США для украинцев, то лучшим выбором будет пойти хотя-бы в среднюю школу в возрасте 10 и больше лет.

Годы обучения в начальной школе США:

Дети в возрасте 6-10 лет в США учатся в начальной школе 1-4 класах. Продолжительность обучения на этом уровне составляет 4 года.

В возрасте от 6 до 11 лет дети могут учиться в начальных школах с 1 по 5 класс. Продолжительность обучения в этом типе учреждений составляет 5 лет. После окончания школы такого типа учащиеся могут поступить в старшую школу (Middle School).

Начальные школы в 1-6 классах предназначены для детей в возрасте 6-12 лет, а обучение в них длится 6 лет. Выпускники этого типа учреждений направляются к выпускникам средней школы.

Последний вариант начальной школы — начальная школа 1-7. Ее учениками являются дети в возрасте от 6 до 14 лет, обучение в таких учреждениях длится 7 лет, в то время как выпускники этих школ могут подать заявку на обучение в младшей или средней школе.

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Средняя школа это следующий этап обучения для ребенка США (4-6, 5-7 или 6-8 классы — в зависимости от ранга законченной начальной школы). Продолжительность обучения в школе такого типа составляет 3 года, а детям от 10 до 14 лет.

Дети, окончившие начальную школу на уровне не менее 1–6, направляются в среднюю школу в 7–12 классе, где обучение длится 6 лет, а возраст учащихся — от 13 до 18 лет. Выпускники этих учреждений получают диплом средней школы, в зависимости от типа программы, это может быть профессиональный диплом, стандартный и другой.

Junior Secondary — это школа, предназначенная для детей в возрасте от 13 до 15 лет, продолжительность обучения в таких школах составляет 3 года. .

Следующим шагом в образовании является старшая ступень средней школы — это учебная программа, которую проводят средние и старшие классы средней школы, обучение длится 4 года, а дети в возрасте 15-18 лет. Выпускники получают диплом средней школы.

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