Виды суши и как приготовить рис для него?

Когда мы спросим кого-нибудь на улице, что такое суши, наиболее вероятным ответом будет то, что это блюдо из сырого рыбного мяса из Японии. У многих людей есть такой сдерживающий фактор, чтобы попробовать данное блюдо. Правда в том, что суши — это блюдо из подкисленного риса с различными начинками, которые не обязательно должны быть в виде сырой рыбы. Блюдо, которое состоит из сырого рыбного мяса и которое у нас принимают за суши — сашими. Другими словами — суши могут, но не обязательно должны быть вариацией сашими.

В этой статье мы хотим вас ознакомить с основными видами суши, а также научить делать рис для него. Если у вас уже пробудился аппетит, то заказать вкусное суши вы можете, перейдя по ссылке www.uzetut.com. В противном случае просто дочитайте эту статью до конца и поверьте, что вы не останетесь равнодушными и захотите попробовать данное блюдо.

Виды суши

Различные виды суши имеют разные названия, в зависимости от того, как они готовятся, а также из-за типа и количества добавок. Основная классификация суши выглядит следующим образом:

Суши маки — это самый популярный и узнаваемый вид. Заворачивается в прессованный рис из водорослей (нори) с начинкой внутри. Можно выделить несколько основных типов: футомаки (толстые роллы с добавлением нескольких ингредиентов), осомаки (тонкие роллы с добавлением одного ингредиента), урамаки (ролики, завернутые в водоросли внутрь), темаки (рис с добавками, завернутыми в колбочки из нори). Это только самые популярные виды, но на самом деле их гораздо больше.

Суши нигири — это вторые по популярности суши. Характерной чертой нигири является отсутствие составляющей нори. Другими словами, это небольшая порция риса, на которую кладут начинку. Виды нигири делятся по форме риса (лодка, квадрат, шарик, веер), а также по используемым добавкам (красное мясо, белое мясо, светящаяся рыба).

Приготовление риса для суши

Если вы хотите сделать суши самостоятельно, начните с выбора риса. Не каждый рис подходит для этого блюда. Вы должны купить тот, который предназначен для суши. В супермаркетах и магазинах с кухнями мира нет проблем с его покупкой. Рис замачивают в холодной воде в течение примерно 30 минут, а затем несколько раз промывают при интенсивном перемешивании, чтобы смыть избыток крахмала. Зерна заливают в кастрюлю с толстым дном с холодной водой, чтобы уровень воды был немного выше, чем у риса в кастрюле. Через 5-7 минут доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимума и варите, пока рис не впитает всю воду.

Следующий шаг — приготовить рассол для нашего риса. Для 0,5 кг риса нам понадобится: 3 столовые ложки сахара, 7 ложек рисового уксуса и щепотка соли. Предполагается, что наш рассол имеет сбалансированный вкус — равномерно кисло-сладко-соленый. Вылейте рассол в кастрюлю и нагрейте (не готовьте), чтобы смешать ингредиенты. После смешивания дайте ему остыть.

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