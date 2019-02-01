Ужгород: каков этот город?

К чему надо быть готовым, приехав в Ужгород туристом

К другому темпу жизни. Люди здесь никуда не спешат, на выходных нет огромных шумных толп туристов, центр города тоже почти пустой. Не удивляйся, если в парке услышишь нечто, похожее на концерт — там исполняют религиозные песни. И даже на разных языках (на русском тоже). К тебе могут подойти молодые люди и начать разговор о Боге (это не свидетели Иеговы). Куча странностей в этом Ужгороде. И от этого еще интереснее его изучать. Но, разумеется, чтобы путешествовать с удовольствием и не волнуясь ни за что, нужно иметь хорошее место проживания. На сервисе по ссылке http://sanatorii-zakarpattia.com/oteli-uzhgoroda/ вы сможете найти лучшие отели Ужгорода.

Какие места обязательно стоит посетить

Река Уж. Ее увидеть невозможно. Она протекает в самом центре города. Если нет дождей, река настолько прозрачна, что с моста можно увидеть рыбу, которая в ней плавает. А если немного отойти от центра города, можно даже спуститься к реке и помочить ноги. Искупаться не удастся — слишком мелко.

Ужгородский замок. Перед твоими глазами он возникает совершенно неожиданно — из-за угла дома. И поражает своей масштабностью и мощностью. И это в центре города! Замок — интересный и нетипичный. Там найдешь и странные скульптуры, и остатки древней церкви, и вид, который открывается перед глазами, стоит только выглянуть за оборонительные стены. Там уже и горы недалеко. Вход на территорию замка — 5 гривен со студенческим билетом. Если хочешь подробнее узнать об истории, то за посещение краеведческого музея на территории крепости нужно будет доплатить.

Музей народной архитектуры и быта. Мы уже говорили, что все классные места почти в одном месте? Так вот, этот музей — буквально за 10 шагов от замка. Очень удобно. Входной билет стоит 15 гривен для студентов. И оно того стоит. Ты попадешь в настоящее древнее село со старинными деревянными хижинами, хозяйственными помещениями и даже утками и грядкой кукурузы. В этом музее под открытым небом очень тихо и спокойно. Если нужен релакс — тебе сюда.

Набережная. Вот чем приятно удивляет Ужгород — это очень комфортные и большие лавки. Еще и под кронами лип. Для вечерней прогулки это то, что надо. Рядом река, где рыбачат местные.

Цветные лестницы. Такого пункта не найдешь в обычных туристических путеводителях. Но это прекрасная и уютная местность, которую можно найти у замка. Прямо перед ним поверни налево — точно не заблудишься. Не знаю, что за умельцы раскрасили мостовую, но выглядит очень необычно.

Ботанический сад. С первого взгляда напоминает старинную заброшенную виллу с пышным садом. Там на самом деле есть что посмотреть и есть где походить. Даже дышится лучше — полной грудью. Не упустите такой возможности.

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