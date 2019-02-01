Выбор фотографа на свадьбу

Начинаем с главного — смотрим портфолио. У каждого творческого человека есть свой взгляд на жизнь, по его работам можно понять, сходны ли ваши мироощущения. Если вы найдете фото, на которых хотели бы видеть себя, то уже полдела сделано.

Дальше не стесняйтесь, попросите показать оборудование. В него обязательно должно входить:

профессиональный фотоаппарат, а не «мыльница». Лучше, чтобы он был не один;

несколько дорогих, качественных объективов;

различные вспышки;

современный штатив.

Ко всей аппаратуре должны прилагаться специальные чехлы, сумка для переноски. Оптимальнее всего выбрать свадебного фотографа, владеющего множеством различных фотодевайсов. На сессии все пригодится.

Если оснащение фотографа вызывает определенные сомнения, то поищите другого. Вряд ли его фотошедевры сделаны дешевым оборудованием.

Составляем субъективное мнение, чтобы выбрать свадебного фотографа

У него обязательно должен быть интернет-портал, в данном случае, это сайт bestfoto.kiev.ua. Там вы сможете увидеть портфолио, найти все контакты, чтобы договориться о встрече. Если такого у него нет, то не факт, что он умеет пользоваться нужными компьютерными программами.

Поинтересуйтесь опытом работы. Юное дарование, это хорошо, но пусть учится на ком-нибудь другом. Кроме того, у мастеров есть уже свои проверенные места для съемки, навыки нахождения нужно ракурса, если надо скрыть определенные недостатки.

Теперь нужно встретиться. Во время беседы составьте собственное мнение. Вам требуется не только хороший специалист, но и человек, который:

равнодушен к алкоголю, ведь на свадьбе очень много искушений;

спокоен, толерантен и готов принимать людей такими, как они есть. Учтите, на торжестве гости могут «перебрать»;

коммуникабелен и приятен в общении, все-таки вы целый день проведете вместе.

Если кандидат отвечает всем вышеизложенным требованиям, то вам повезло выбрать свадебного фотографа экстра-класса. Пусть его услуги стоят немного дороже, зато взамен вы получите шикарную фотосессию и восхитительный семейный альбом, где молодожены будет умопомрачительно красивы и счастливы!

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