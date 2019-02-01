Вам не нужно дорогое барбекю

Пришло время готовиться к весеннему сезону. В зависимости от ваших потребностей в гриле, вы можете выбрать любую модель, но более крупная не всегда означает лучше. Стоит обдумать покупку, чтобы не выбрасывать деньги на ветер.

Небольшой угольный гриль экономит деньги и уголь

Классический угольный гриль по-прежнему остается лидером продаж. От самых простых копий до тех, которые имеют дополнительные улучшения, вы можете найти их почти в каждом дворе. Перед покупкой стоит задать себе один вопрос: где вы собираетесь готовить на гриле? Большие грили предназначены для больших дворов и террас. Те, кто хочет жарить на балконе или на небольшом участке, выберут достаточно мелкую технику. В любом случае нужно помнить, что выбор техники очень важный и ответственный процесс.

Минимализм в моде

Основным параметром, на который следует обратить внимание, является размер решетки, которая определяет, насколько быстро вы сможете приготовить еду для большого количества гостей. Маленькие модели очень легкие, и это позволяет переставлять их в любое время после использования. Вы можете выбрать между прямоугольными и круглыми решетками, первые будут более удобными для небольшого, тесного пространства, например, на балконе.

В гриле с круглой решеткой легче поддерживать правильную температуру блюд и защищать их от чрезмерного высыхания. Достаточно намазать более обжаренное мясо по краям, а то, которое сырое, поместить поближе к огню.

Альтернативой грилю с круглой решеткой будет сферическая версия с крышкой. Обеспечивает правильную циркуляцию горячего воздуха, благодаря чему блюда выпекаются равномерно с каждой стороны. Кроме того, сетка повышает внутреннюю температуру, что значительно сокращает время приготовления блюд. Замкнутый контур также снижает риск возгорания в открытом пламени. Древесный уголь медленно горит, поэтому одной упаковки достаточно, чтобы приготовить много блюд.

Перед покупкой стоит обратить внимание, есть ли в конструкции гриля какие-либо дополнительные функции. Это может быть, например, простая регулировка высоты, благодаря которой вам не нужно беспокоиться о том, что огонь будет все время слишком велик, и еда будет гореть. Не менее полезна дополнительная решетка чуть выше, которая используется для подогрева приготовленных блюд. Некоторые грили предлагают дополнительный камин, где вы можете зажечь больший или меньший огонь по своему усмотрению.

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