Почему мы любим кроссовки Converse Chuck 70?

Почему кеды не выходят из моды уже более ста лет?

Кроссовки со звездочкой рядом с названим легендарного города Converse известны каждому. На каблуке также присутствует уникальная эмблема Чака Тейлора и классическая нашивка All Star на боковой части обуви. Почему модель Chuck 70 стала настолько популярной? Мало кто знает, меньше чем ста лет назад была конверсия, которая больше, чем от продажи спортиной обуви, была известна производством шин. Все изменилось, когда Чак Тейлор появился на ее пороге — прирожденный и талантливый торговец, который впечатлил своих друзей с помощью кед.

Их резиновая подошва и характерный брендинг со звездой на протяжении многих лет становятся ключевым элементом, который все узнают. Усиленные резиновые наконечники защищают ахиллово сухожилие, верх — находка для баскетболистов, которые занимаются профессионально спортом. Представленная на рынке в 2013 году модель Чак 70 дала нам возможность ощутить дух семидесятых даже в 21 веке. Обновленные с добавлением дополнительной строчки и толстой резиновой подошвы с резиновой подкладкой, кеды хорошо смотрятся в паре. Их вес до сих пор не превышает 350 грамм, что стало своего рода эталоном.

Чак 70 это модель не только классического белого и черного цвета, есть также множество других расцветок. Каждая новая расцветка добавляет еще больше шарма этой модели, внося какие-то специфические нотки. Мы уже видели набор сине-зелено-красного цвета «Трицвет» и даже радугу. Этой весной на ногах многих людей мы сможем узреть новую модель коллекции Heritage. Мы увидим в этом свежий, новый цвет верхней части: светло-розовый и приглушенный серый. Внимание также привлекают яркие красные и синие полосы на подошвах. Безусловно, Heritage своих поклонников, как и все модели кед Converse.

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