Самые важные витамины, используемые в дерматологии

Витамины, как и обычная еда, являются источником энергии, здоровья, жизни и общего благополучия человека. Они незаменимы для организма любого человека и их мы получаем в основном из еды. Как известно, человек может усваивать витамины также через кожу, но что гораздо значимее для нас так это влияние витаминов на состояние кожи. Какова роль витаминов в дерматологии? Если вы хотите улучшить состояние своей кожи, то рекомендуем вам посетить клинику у профессиональных дерматологов по ссылке www.bellezza.ua/dermatologiia. Также вы можете сами позаботиться о своем здоровье и благодаря представленной ниже информации вы сможете лучше понять какого витамина вам не хватает.

Витамин D (кальциферол)

Нехватка этого витамина особенно остро заметна в недостаточно солнечные поры года. Его можно получать через кожу, при осветлении солнечными лучами. Этот витамин усиливает пото- и салоотделение, улучшает рост волос, нормализует водный обмен.

Витамин Е (токоферол)

Витамин е предотвращает потерю воды и соответственно необходим при сухой коже. Кроме того, он интенсивно восстанавливает раздраженную и чувствительную кожу. Способствует образованию коллагена, разглаживает и увлажняет кожу. Противодействует старческим изменениям (обесцвечиванию кожи).

Витамин А (ретинол)

Он необходим для регенерации клеток в базальном слое эпидермиса. Лечит ороговевшую кожу, а также усиливает ее защитные функции. Таким образом, предотвращается потеря воды и останавливается процесс старения. Как и витамин е, витамин а помогает при обесцвечивании кожи.

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Благодаря специальным составляющим – липосомам, витамин с и обладает массой своих полезных свойств. Защищает от разрушительного воздействия свободных радикалов. Имеет влияние на синтез коллагена, тонус, естественное сияние и гладкость кожи.

Витамин F (липоевая кислота)

Витамин F восстанавливает липидную оболочку эпидермиса; исцеляет и защищает ее. Восстанавливает кислотный и водно-липидный баланс кожи.

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