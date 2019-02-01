Создание лотереи как отличный вариант бизнеса

Наверное, каждый человек рано или поздно приходит к осознанию, что он не хочет работать на кого-то, а желает иметь собственный стабильный заработок. Не у всех выходит открыть свой личный бизнес, и обычно достигают каких-то результатов самые целеустремленные и мотивированные люди.

А не задумывались ли вы о том, чтобы начать свой бизнес, создав лотерею? Это достаточно прибыльный вид бизнеса и конкуренция в нем не такая уж и большая. Дело в том, что все берут себе весьма большой процент от всех «вкладов» игроков и даже если кто-то выигрывает, то создатель лотереи находится в огромном плюсе. Вы же можете сделать потенциально самую дешевую лотерею с наибольшим шансом выигрыша. Для этого вам, во-первых, нужно будет приобрести много скретч-карт на заказ. Это те самые карточки с скретч-полосой, которую нужно стереть, чтобы увидеть зашифрованную информацию. По ссылке http://scratch.ua/ можно заказать самые качественные скретч-карты с любым дизайном.

Понятное дело, что вы должны инвестировать в рекламу своего продукта. Но самое главное, что вы должны разбираться в лотереях и понимать принцип их работы, поэтому настоятельно рекомендуем ознакомиться с нижеприведенной информацией.

Математик, работающий в Научном центре Коперника, Лукаш Бери, специально для WP Tech, решил объяснить, ситуацию в которой лотерея будет для нас наиболее выгодной. — Следует различать два понятия. У нас есть вероятность выигрыша и ожидаемое значение выигрыша. Правильно понимать насколько это выгодно, можно только разделив всю сумму выигрыша на количество возможных проигрышей.

Бери утверждает, что шанс на выигрыш полностью не зависит от стоимости билета и суммы приза, ведь несколько долларов не сделают вас беднее, а несколько тысяч, или даже миллионов определенно сыграют свою роль. В лото мы выбираем 6 из 49 номеров. И поскольку все шестерки одинаково вероятны, а количество возможных вариантов шестерки равно 13 983 816, вероятность главного приза составляет от 1 до почти 14 миллионов. Таким образом, если стоимость 14 миллионов билетов будет близкой к сумме приза, то это почти беспроигрышная лотерея для игрока. И создатель лотереи должен учитывать, что его заработок будет равен сумме из которой отнимется потенциальный выигрыш, а также затраты на скретч карты, рекламу, аренду помещений и зарплаты для сотрудников.

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