Зеркало казино Вулкан вдохнуло новую жизнь в бренд

Казино Вулкан является, безусловно, самым популярным и скандальным игорным заведением на территории Рунета. Дело в том, что после того как заблокировали основной сайт, появилась волна недовольных пользователей, которые хотят обратно свои выигранные деньги. Но, разумеется, что сервис Вулкан казино не смог просто развести руками и бросить пострадавших игроков. Именно поэтому было создано «зеркало» упомянутого виртуального клуба, которое является, по сути, идентичной копией основного сайта.

Стоит отметить, что теперь ваш провайдер попросту не сможет вам запретить доступ к этому ресурсу, ведь вы сможете зайти на сервис по ссылке http://games-vulkan.com/zerkalo/ и продолжить игровую сессию либо просто снять деньги. Пожалуй, такая скандальная блокировка только сыграла на руку организаторам казино, ведь о них узнало еще больше людей. А уж о качестве сервиса не может быть и речи, ведь давно всем известно, что только тут самые лучшие игровые автоматы, которые разработаны специально для опытных игроков.

Не считая большого ассортимента слот-машин здесь есть также таблица лидеров. Таким образом, лучшие игроки могут сравнить свои игровые достижения с другими пользователями. Это мотивирует на более ответственное поведение, привнося некий соревновательный аспект. Кроме того, лучшие игроки в конце сезона получают призы.

Но и о новичках, а также казуальных игроках здесь не забыли. Для первых была создана система лояльности, которая больше всего бонусов дает именно для новых гемблеров. Например, сделав свой первый депозит, вы получите удвоенную сумму. Есть и множество других акций и скидок, но именно эта самая существенная и распространяется только на новые аккаунты. Для казуальных игроков есть в наличии классические игровые автоматы, геймплей которых достаточно прост в изучении, но при этом такой же веселый и взрывной. Нет сомнений, что зеркало казино Вулкан вдохнуло новую жизнь в этот сервис и обрело еще большую популярность, чем его прародитель.

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