Как окрашивание влияет на волосы

Покрасить волосы – один из самых простых и доступных способов что-то изменить в своей жизни. Новый образ меняет стиль, способ мыслей и самоощущение. Но вопрос, как окрашивание влияет на сами волосы, остается открытым. Ведь мнений о том, что это “убивает” шевелюру и после окрашивания можно остаться с десятью прядьями, более, чем достаточно. Давайте разберемся вместе, как все выглядит на самом деле.

Влияние окрашивания на волосы: главные моменты

Начнем из того, что профессиональные краски для волос бывают разными: с аммиаком, с производными аммиака, прямого действия и без аммиака. У каждой из них своя специфика влияния.

Аммиачные краски влияют на волосы и в случае неправильного использования – сильно их повреждают. Если окрашивание проводит мастер, урон волоскам минимален. Аммиак благодаря окислителю способен бережно проникать в волосы и изменять натуральный пигмент, осветляя тем самым пряди или закрепляя краску на них. Неприятный нюанс в том, что кутикула волосков раскрывается и естественным путем она не закрывается. От вас потребуется тщательный уход за окрашенными волосами: использование кислотного шампуня и несмываемого кондиционера, которые разглаживают кутикулу и уберегают сердцевину от негативного влияния. Краски с производными аммиака действуют по той же схеме, что и аммиачные красители. Но иногда они могут быть даже более агрессивными в воздействии. В таком случае важно придерживаться инструкции и доверить саму процедуру специалисту. Краски прямого воздействия считаются самым безопасным красителем. Это различные тоники, оттеночные шампуни и бальзамы, спреи. Они работают по принципу обволакивающей пленки: красители просто оседают на волосах и смываются уже при первом мытье. Плюс в том, что сам пигмент не нужно проявлять окислителями, он есть уже в готовом виде в самом красящем продукте. Просто наносите и следуете дальнейшим инструкциям. Краски без аммиака также абсолютно безопасны для волос. Единственный минус в том, что пигмент достаточно быстро вымывается. Поскольку аммиака и окислителя здесь нет, волосы получат лишь незначительное изменение тона. Приятный бонус в том, что такие красители обычно имеют ухаживающие свойства и после процедуры пряди имеют более здоровый и ухоженный вид.

Таким образом, правильное окрашивание оказывает минимальное влияние на волосы. Главные правила: во-первых, нужно выбирать качественные краски (например, на haircp.com.ua), агрессивность воздействия которых соответствует состоянию ваших волос. Во-вторых, во время окрашивания всегда следуйте инструкциям, указанным для конкретной краски, или доверьте все профессионалу. И в-третьих, не забывайте постоянно ухаживать за волосами, как до покраски, так и после нее. Правильный уход нейтрализует любой вред от краски.

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