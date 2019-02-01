Давайте выпьем разливное пиво!

Разливное пиво с наилучшим качеством и вкусом не поддается сравнению пиву в бутылках. Только содержание Co2 в пивоварне немного ниже. В настоящее время производятся деревянные и металлические бочки для пива, что, однако, не оказывает существенного влияния на качество напитка. Продукт, принадлежащий потребителю должен быть в первую очередь вкусным. Стоит отметить, что цены на разливное пиво больше, чем на бутылочное. Поэтому главная цель бармена — обеспечить, чтобы температура на обслуживаемой пивоварне колебалась от 4 до 6 градусов по Цельсию, чтобы качество пива соответствовало высокой стоимости.

Уважающие себя пивоварни и другие заведения знают, что плотно закрытые бочки можно хранить в среднем 3 месяца. Регулярная уборка и гигиена гарантируют высочайшее качество подаваемого пива. Бочка между пивоварней и пабом должна быстро перемещаться и как можно быстрее использоваться в помещении. Не вдаваясь в разные подробности и, следовательно, в леденящие мифы о пиве, мы хотим сказать, что пивоварня хочет, чтобы ее пиво продавалось свежим и вкусным.

Стоит помнить, что паб это место встречи. Пиво — только дополнение, важное, но все же дополнение. С ним приятнее встречаться с друзьями и незнакомцами. Встречи, которые расслабляют нас и позволяют нам сохранять (и развивать!) способность общаться с другими людьми.

Вот основные правила, которые нужно запомнить для любителей хорошего пива

Смотрим на руки бармена. Бокал должен быть чистым, пиво разливается перед вами и, конечно, не наливается в какой-то ранее установленный или вытянутый «готовый» бокал из-под бара.

Если у нас есть возможность выбрать место, выберите более популярное. Больше людей, больше пива, быстрее меняющиеся бочки.

Если мы чувствуем, что разливное пиво устарело, не стесняйтесь его вернуть или хотя бы укажите на этот недостаток работнику заведения. Если бармен не принимает критику, мы всегда можем сообщить непосредственно пивоварне. Только так мы можем влиять на качество подаваемого пива.

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