Домофонная система – это легко

Домофон просто установить и легко использовать не только в доме или квартире, но и в офисе, ведь это также достаточно удобный и экономный способ внутренней связи.

Последние несколько лет технологии стремительно развиваются и сейчас вопросы безопасности решить гораздо проще нежели когда либо. Совсем не нужно нанимать армию охранников, консьержев или самому сидеть на страже порядка. Сегодня все можно доверить неустанной и не требующей заработной платы технике.

С видеодомофонами вы сможете даже оставлять людей преклонного возраста одних дома, система предоставит им защиту и возможность наблюдать за всем, что происходит у входной двери.

Современные домофоны используются для следующих объектов и целей:

Безопасность дома и близких в ваше отсутствие. Покупка видеодомофона даст возможность заранее принимать решение открывать ли дверь посетителю или его не стоит пускать в дом. На экране домофона будет отображаться информация, получаемая с камеры вызывной панели. Такой тип интеркома полезен не только для наблюдения, но и для записи небольших видеороликов. Чтобы обеспечить полную защиту, просто установите и подключите еще несколько панелей или видеокамер в других местах потенциального появления нежелательных гостей, например, перед черным входом в дом или еще у ворот двора. Домофонная система является средством для предоставления автоматического доступа. Как это работает: на входной двери устанавливается электрозамок, который управляется с видеодомофона. Подключается он обычно по тому же кабелю, по которому происходит подключение центрального устройства к панели вызова. Таким образом, вы и ваш дом будет полностью защищен. Установите такой электрозамок, подключите его к панели, и вы будете иметь возможность открывать замок удаленно. Теперь нет необходимости одеваться и выходить на улицу в холодную погоду, чтоб открыть калитку и впустить гостей домой. Мониторинг помещения. Вы можете установить видеокамеру в детской комнате или в месте, в котором вы хотите постоянно наблюдать за определенными объектами. Это очень пригодится, если вы желаете наблюдать за детской игровой зоной. Вы сможете заниматься своими делами и при этом наблюдать за тем как играют дети, а также вовремя подойти к ним, если они заплачут или им что-то понадобится.

IP модели домофонов подключаются к локальной компьютерной сети по кабелю или WiFi, и если сеть имеет доступ к Интернету у Вас будет возможность управлять Вашей домофонной системой удалённо. Представьте только, что Вы сможете проверить все ли в порядке у ваших близких людей или открыть замок входной двери, например, соседке которая накормит вашего кота, находясь на другом конце земного шара при помощи смартфона, планшета или ноутбука.

Всё это не ближайшее будущее, это технологии сегодняшнего дня, которые уже доступны. Чтоб ознакомится с возможностями и выбрать видеодомофон перейдите по адресу https://worldvision.com.ua Здесь есть домофон для любых целей и задач: аудиодомофоны, видеодомофоны, IP домофоны, подъездные домофоны, готовые комплекты с вызывными панелями и дополнительными видеокамерами, а также все необходимые аксессуары.

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