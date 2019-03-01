Мобильное приложение под андроид – Azino

Как известно, исходя из статистики, более 50% людей играют в мобильные игры. За что мы так любим мобильные развлечения, которые, казалось бы, предназначены для детей? Телефон – самый популярный гаджет, который мы всегда и везде носим с собой. Раньше это было просто средство для коммуникации, но сейчас его функционал и требования изменились. Теперь не достаточно, чтобы телефон выполнял только функцию поддержки связи с родственниками, друзьями, коллегами и другими людьми. Нужно наличие хорошей камеры, интернет-подключения, а также быстрой и мощной системы для поддержки игр.

По сути, мобильный телефон это мультимедийное устройство, используемое как для работы, так и для развлечения. Мобильные игры так популярны хотя-бы по той причине, что их можно играть везде. Находясь в дороге в транспортном средстве (в качестве пассажира!) или сидя в очереди, вы всегда можете украсить свое времяпровождение, избежав скуки.

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