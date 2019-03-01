Правила вышивания свадебного рушника

На каждой традиционной свадьбе обязательно присутствует рушник, как символ вечной любви, достатка и благополучия. Причем молодоженам надо подготовить не только венчальный рушник, но еще хлебосольный и союзный рушники. Раньше вышиванием рушников занимались невесты, сегодня же его могут вышить ее близкие и любимые люди. Но для того чтобы он стал настоящим оберегом для молодой семьи, надо знать и соблюдать некоторые традиции.

Важные традиции

Еще несколько веков назад рушники принято было вышивать на нетканом полотне. Сейчас для этих целей покупают льняную ткань или даже вафельные полотенца. Большое значение имеет и размер ткани: раньше рушники имели длину от 3х метров, а их ширина составляла 30–40 см, сегодня же в магазинах продаются рушники длиною 1,8–2 метра, а ширина их составляет 50–60 см.

Для того чтобы свадебные рушники стали настоящим оберегом дома, надо следовать следующим правилам:

к вышивке можно приступать только с предварительно вымытыми руками;

лучший день для вышивки — это утро четверга;

во время вышивания надо думать только о хорошем и светлом, нельзя ругаться, испытывать зависть или негатив;

каждый человек может допустить ошибки, поэтому огрехи при вышивании рушников исправлять не принято. Считается, что исправление вышивки на полотне может привести к хаосу в той семье, где он будет храниться;

изнаночная сторона рушника обязательно должна быть аккуратной. Нельзя допускать скрещивания нитей, чтобы предотвратить вмешательство в семейную жизнь посторонних людей;

запрещается хранить рушник в свернутом состоянии, чтобы дорога молодых была прямой и честной.

К рушникам принято относиться со всей бережностью. Их хранят сотни лет и передают как настоящую семейную реликвию. Дети должны с благодарностью принимать от своих родителей рушники и помнить об истории своей семьи.

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