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Правила вышивания свадебного рушника

На каждой традиционной свадьбе обязательно присутствует рушник, как символ вечной любви, достатка и благополучия. Причем молодоженам надо подготовить не только венчальный рушник, но еще хлебосольный и союзный рушники. Раньше вышиванием рушников занимались невесты, сегодня же его могут вышить ее близкие и любимые люди. Но для того чтобы он стал настоящим оберегом для молодой семьи, надо знать и соблюдать некоторые традиции.

Правила вышивания свадебного рушника

Важные традиции

Еще несколько веков назад рушники принято было вышивать на нетканом полотне. Сейчас для этих целей покупают льняную ткань или даже вафельные полотенца. Большое значение имеет и размер ткани: раньше рушники имели длину от 3х метров, а их ширина составляла 30–40 см, сегодня же в магазинах продаются рушники длиною 1,8–2 метра, а ширина их составляет 50–60 см.

Для того чтобы свадебные рушники стали настоящим оберегом дома, надо следовать следующим правилам:

  • к вышивке можно приступать только с предварительно вымытыми руками;
  • лучший день для вышивки — это утро четверга;
  • во время вышивания надо думать только о хорошем и светлом, нельзя ругаться, испытывать зависть или негатив;
  • каждый человек может допустить ошибки, поэтому огрехи при вышивании рушников исправлять не принято. Считается, что исправление вышивки на полотне может привести к хаосу в той семье, где он будет храниться;
  • изнаночная сторона рушника обязательно должна быть аккуратной. Нельзя допускать скрещивания нитей, чтобы предотвратить вмешательство в семейную жизнь посторонних людей;
  • запрещается хранить рушник в свернутом состоянии, чтобы дорога молодых была прямой и честной.

К рушникам принято относиться со всей бережностью. Их хранят сотни лет и передают как настоящую семейную реликвию. Дети должны с благодарностью принимать от своих родителей рушники и помнить об истории своей семьи.

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