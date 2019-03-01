Новый аккумулятор для ноутбука. Как выбрать хорошую замену?

Когда наш ноутбук все еще работает достаточно хорошо, но нам нужно заменить батарею, мы сталкиваемся с довольно сложной задачей. Дело в том что мы можем просто выбрать новую оригинальную батарею, но это все равно будет батарея с той же емкостью, что и предыдущая, и по относительно высокой цене. Скорее всего тот, кто может позволить себе такие расходы, просто поменяет ноутбук. Но мы также можем искать более дешевую замену в этой ситуации, кроме того, это шанс купить аккумулятор большей емкости, чего трудно ожидать от оригинальных. Вы можете ознакомиться с разными моделями аккумуляторов и их совместимостью прямо в интернет каталоге.

Безопасно ли использовать не оригинальный аккумулятор?

Необходимо помнить, что аккумулятор для ноутбука с увеличенной емкостью будет отличаться как от оригинала, так и от замены с той же емкостью. Например, оригинальный аккумулятор имеет емкость 4400 мАч (что дает 48 Втч). Такая батарея состоит из шести элементов, и ее общее напряжение составляет 10,8 В. Аккумулятор повышенной емкости может быть улучшен еще одним модулем из трех ячеек, благодаря чему его емкость увеличивается до 6600 мАч, однако напряжение остается таким же. Существуют также 12-элементные аккумуляторы — емкостью 8 800 мАч. Увеличение емкости можно приравнивать к продлению рабочего времени. Более того, удвоение емкости с 4400 в оригинале до 8800 мАч также означает удвоение рабочего времени.

Какие есть недостатки замены оригинального аккумулятора на более емкий?

К сожалению, как это часто бывает в таких ситуациях, большая емкость, вводимая с помощью дополнительных звеньев, также означает большие размеры батареи. Она может «вырасти» назад, что означает, что будет выступать из ноутбука назад или вниз, что создаст лишнюю деталь на панели ноутбука. Это решение, хотя сильно влияют на общую эстетику всего портативного устройства, имеет одну хорошую сторону — ноутбук поднимается примерно на 2 см вверх, что позволяет свободному потоку воздуха снизу лучше циркулировать. Это, в свою очередь, предотвращает перегрев и, следовательно, хорошо влияет на работу на компьютере и на время автономной работы.

Наконец, еще одна важная вещь. Всегда в таких ситуациях ищите производителей проверенных, безопасных аккумуляторов. Не рискуйте делать покупки на eBay. Это будет гарантией того, что оборудование, которое вы получите, будет работать отлично и заменит оригинальное.

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