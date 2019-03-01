Эксперт советует: как выбрать натуральную косметику?

Что такое натуральная косметика?

Стоит сказать, что нет однозначной и точной формулировки понятия «натуральная косметика». Поскольку это не определенно правовыми нормами, то в итоге некоторые производители злоупотребляют и называют так продукцию, которая имеет мало общего с природой. Перед покупкой данной косметики, стоит внимательно прочитать этикетку на упаковке. В органической косметике должно преобладать натуральное растительное и минеральное сырье. Консерванты также разрешены, но их количество в не натуральной косметике превышает норму. Нужно отметить, что когда на коробке написано «содержит большое количество гиалуроновой кислоты», а на самом деле содержание этой кислоты в косметике всего 3%, это странное противоречие должно вызвать подозрения! Если вы ищете натуральную косметику по низкой цене, то советуем вам купить косметику Артистри.

Какие ингредиенты следует избегать?

— Для производства натуральной косметики не следует использовать нефтяные вещества, такие как парафиновое масло или вазелин, из компонентов животного происхождения (за исключением тех, которые производятся естественным путем, например, молоко или мед). Также не должны присутствовать SLS (натрий лаурилсульфат — SodiumLaurylSulfate) — детергент и эмульгатор, используемый во множестве косметических средств, который обычно вызывает раздражение кожи и глаз, и, следовательно, может привести к гормональным нарушениям и оказывать вредное воздействие на различные органы. Натуральная косметика также не может быть искусственными красителями и ароматизаторами, — говорит Мариуш Попель-Антас, специалист по эстетической медицине Wellness Republic.

Каковы преимущества использования натуральной косметики?

По словам эксперта, натуральные косметические средства содержат более низкую концентрацию аллергенных веществ, чем обычные косметические средства, а качество содержащихся в них ингредиентов обычно значительно выше:

— Благодаря этому они лучше переносятся организмом и поддерживают правильное функционирование кожи, — говорит Мариуш Попель-Антас. Следует помнить, что в состав обычной косметики входит множество веществ, негативно влияющих на кожу. Они могут привести, например, к потере способности к саморегуляции.

Статьи по теме