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10 причин, почему вы должны иметь страховку во время путешествий

Помощь переводчика, адвоката, эвакуация сломанного транспортного средства и замена автомобиля, медицинская помощь — это лишь некоторые из услуг, которые предоставляет туристическая страховка. Европейская карта медицинского страхования (EHIC) возмещает только некоторые медицинские услуги в 32 странах Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). Тем не менее, EHIC не покрывает расходы на медицинский транспорт или поисковую кампанию.

10 причин, почему вы должны иметь страховку во время путешествий

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Хоть большинство путешественников покупают все для туризма, что пригодится им в экстремальных ситуациях, значительная часть туристов желает дополнительного страхования путешествий с экстремальными экспедициями. Однако даже во время экзотических каникул у них могут возникнуть очень серьезные медицинские проблемы. Когда-то история одного туриста была известна: он пробирался в Австралию по мелкой воде по колено, с такой силой, что его ударила волна, что он получил серьезную травму позвоночника. Эверест не покорял, не участвовал в сафари, не нырял, но при этом ему как никогда пригодилась страховка.

Может показаться, что даже во время безопасных поездок на греческие острова страхование может оказаться спасением. В этом убедилась одна из польских семей. Они уехали с двумя маленькими детьми на популярный курорт на Родосе. Предполагалось, что это будет семейный, спокойный отдых. К сожалению, мальчики заразились опасной бактерией — возможно, во время еды или питья. Беззаботный отпуск закончился неприятным пребыванием в больнице, продлением отпуска на неделю, потому что так много требовала госпитализация детей.

Стресс и беспокойство родителей и страдания детей неоспоримы, но во всей этой истории утешением для родителей была одна вещь — то, что они купили хорошую туристическую страховку. Таким образом, они не платили ни копейки за пребывание детей в частной больнице, лекарства и некоторые другие услуги.

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