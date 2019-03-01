13 фраз, которые привлекают деньги

Пожалуй, нет более суеверных людей, чем гемблеры. У игроков всегда много признаков и примет, позволяющие привлечь деньги. Во всяком случае, они так думают и считают. Впрочем, психологи полагают, что некоторые слова действительно имеют силу. Не забывайте, что каждую фразу можно материализовать. Главное – это настрой, оптимизм и вера в произносимые фразы.

Не последнее значение, конечно, имеет выбор игрового зала. Правильное и честное казино – залог положительной игры с результатом. А чтобы привлечь деньги в свой карман, чаще используйте слова: богатство, удача, везение, процветание, успех. Эти 5 слов могут сотворить магию, а их ежедневное применение в лексиконе настроит вас психологически к богатству.

4 фразы, чтобы деньги посыпались в кошелек

В Эльдорадо казино миллионы зарегистрированных пользователей. И многие геймеры используют эту площадку для того чтобы заработать. Зарегистрируйтесь на сайте http://eldoradoklub.org/casino-eldorado-onlain.htm, чтобы не терять времени даром. Играя на автоматах, вы должны чаще использовать такие фразы, привлекающие деньги и удачу, как:

• Удача мне будет улыбаться постоянно. Говорите эти слова каждый раз, когда запускаете любой слот. Так вы сможете действительно привлечь удачу в собственный кошелек.

• Я успешный игрок. Это позволяет повышать профессионализм каждого игрока. Кроме того, вы не только сможете привлечь деньги, но и повысить собственную уверенность в силах.

• Мысленно произносите в голове ту комбинацию, которую желаете поймать. Доказано, что удается действительно словить ее. Так утверждают те, кто смог перехватить джекпот.

• Я стану миллионером – это внутренняя мотивация. Вы действительно можете стать обладателем миллионов рублей, если будете повторять фразу ежедневно.

Чтобы привлечь деньги, вам также нужно говорить другие предложения. Например, настраивайте себя такими словами, как: «я стану победителем», «деньги сыпьтесь в мой карман», «пусть со мной прибудет удача», «пусть Фортуна мне улыбнется», «моя жизнь – игра», «я богатый человек». Как видите, фразы банальные, но они действительно помогают гемблерам.

3 фразы, которые не стоит вспоминать

Есть не только фразы, которые помогут привлечь деньги, но и отпугнуть их. Например, никогда не говорите «что-то мне не везет». Забудьте также фразы с сомнениями: «я не счастливый» или «я невезучий». Наконец, забудьте о фразах, содержащие гнев. Помните, что деньги любят только позитивные мысли и слова.

Статьи по теме