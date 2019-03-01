Чем интересны турниры в казино

Практика проведения онлайн казино турниров в интернете существует сравнительно давно (если применять это слово к такой новой индустрии, как интернет игорный бизнес). Однако только в последние годы они обрели настоящую популярность и востребованность у пользователей. Не маловажным фактором успеха турниров у гемблеров стало их разнообразие, выгодные условия и большие выигрыши, если читать отзывы игроков о Вулкане . Именно турниры, а не бонусы как раньше, привлекают в виртуальные казино все больше и больше клиентов.

Такие состязания позволяют игрокам соревноваться между собой, а не с игорным заведением. В связи с этим шансами на выигрыш обладает каждый участник.

Все турниры до своего начала устанавливают размер банка. По итогам соревнования он распределяться между призовыми местами (зачастую 10-ю первыми игроками). Довольно редко вся призовая сумма отдается одному чемпиону. Место в турнирном рейтинге занимается игроками по сумме набранных балов. Эта информация круглосуточно доступна на официальном сайте казино.

Какие турниры предлагают онлайн игорные клубы

Турниры подразделяются на 3 следующих вида:



Разовые (посвящаются каким-либо праздничным датам или в честь важных событий).

Еженедельные (проводятся в определенный день недели и длятся не более суток);

Регулярные (игрокам требуется за определенное время набрать нужное число балов на предложенных клубом игровых автоматах).

Стать участником турнира можно или свободно, или пройдя предусмотренный отборочный тур.

Регистрация

Все турниры по этому критерию делятся на 2 вида:

с регистрацией (до начала турнира нужно подать заявку для участия в нем. Иногда требуется заполнение анкеты, но почти всегда оплата вступительного взноса и подтверждение намерений);

без регистрации (нужно играть в установленное клубом время в определенные игровые автоматы). В данном случае игрок автоматически становится участником соревнования. Если он займет призовое место, то об этом его уведомит клубная администрация.

За что «бьются» на турнирах

Организовывая турнир, клубы устанавливают два следующих вида призового фонда:

фиксированный (предварительно определенная сумма, которая в конце соревнования распределяется между победителями);

нефиксированный (формируется в процессе турнира вступительными взносами и докупками участников). В этом случае предусмотрен оплачиваемый клубом минимальный призовой фонд).



Еще турниры условно делятся на недорогие и с возможностью крупного выигрыша, что определяется размером вступительных взносов и ценой докупок.

Многие онлайн казино проводят закрытые VIP-турниры, к которым допускаются лишь игроки, достигшие в клубе определенного статуса.

Как узнать о турнирах, и какой из них выбрать?

О регулярных и запланированных турнирах можно узнавать из таких источников:

тематических разделов веб-сайтов с обзорами турниров;

на специальных ветках форумов с публикациями данных представителей игорных клубов;

из официальных сайтов виртуальных казино;

из новостных рассылок операторов, в заведениях которых Вы зарегистрированы.

Источник: OtzyvCasino.com

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