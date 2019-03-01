Лечение сосудистой сетки на лице

Розоватый нежный румянец на естественном оттенке кожи омолаживает и делает лицо сияющим. Со временем из-за внешних неблагоприятных условий или патологии стенок сосудов на поверхность кожи выступает некрасивая «сосудистая» сетка или «звездочки», чаще подвержены люди, обладающие тонкой и чувствительной кожей. В медицине используется такое понятие как «купероз».

Купероз — это нарушение в микроциркуляции крови в совокупности с потерей эластичности стенок сосудов, капилляров, которое вызывает расширение сосудов вследствие застоя крови.

Симптоматика выражается внешне в расширении темно-синих, красноватых или синеватых мельчайших сосудов к поверхности, редко присутствует зуд, шелушение, местные покраснения участков лица и раздражение.

Ровный тон лица может пострадать в результате внешних и внутренних факторов воздействия.

К внешним причинам относятся: механические повреждения, частое использование агрессивные косметических средств, резкие перепады температуры, посещение бани и сауны.

Список внутренних причин больше, в основном это заболевание прогрессирует из-за неблагоприятных изменений физиологии кроветворения. В этом списке указаны те причины, которые косвенно или непосредственно влияют на кровеносную систему:

1. Стресс. В период испуга или эмоционального напряжения в кровь выбрасывается гормон адреналин, который заставляет сердце гонять кровь быстрее. После такой работы кровообращение возвращается в обычный ритм, но такие скачки могут влиять на эластичность стенок сосудов и разрушая их.

2. Наследственность. Если у родственников есть такое заболевание, то есть вероятность, что это не обойдет вас стороной.

3. Возраст. Возрастные изменения сильно влияют на организм в целом, все структуры изнашиваются и у пожилых людей часто можно увидеть сосудистую сетку.

4. Курение и алкоголь. Такие вредные привычки пагубно влияют на выработку белка, который является строительным блоком для тканей организма и понижают упругость клеток.

5. Гипертония. Повышение артериального давления несет за собой давление на магистральные и далее мелкие артерии.

6. И т.д.

Лечение звездочек на лице здесь включает устранение факторов, влияющих на их появление и непосредственное лечение, которые подбираются врачом в соответствии с особенностями кожи.

Способы лечение купероза: удаление лазером, фототерапия и электрокоагуляция.

Эти способы позволяют надолго и эффективно убрать купероз, возвратив коже первоначально равномерный сияющий тон.

Этапы проведения лечения:

1. Процедура. Воздействует тепловая энергия с подобранным режимом воздействия прибора, комфортным для нежной кожи лица. В результате сетка становится незаметнее, сосуды не бросаются в глаза.

2. Уход. Врач подбирает индивидуальный уход, рекомендует средства к применению и рассказывает о дальнейшем уходе во избежание рецидивов. Умываться следует прохладной водой, обязательно использовать солнцезащитный крем с УФ-защитой и специальные кремы от купероза.

3. Восстановление. В качестве профилактики необходим прием витаминов групп C, P и K, кроме того употребление в пищу жирных видов морской рыбы восполняет потребность организма в жирных кислотах.

При нынешних возможностях современной медицины купероз не является неизлечимым диагнозом. Для сохранения здорового вида лица можно и нужно следить за состоянием своего организма, исключив из жизни патогенные факторы.

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