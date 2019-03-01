Оценка объектов недвижимости: важные нюансы

Любой, кто хочет узнать профессиональное мнение о стоимости недвижимости, может заказать эту услугу. Иногда необходимость пользоваться услугами эксперта по недвижимости вытекает непосредственно из положения человека. Участие оценщика недвижимости будет незаменимым, например, в случае определения суммы компенсации за экспроприированное имущество, продажи недвижимости или в судебных спорах относительно недвижимости (только эксперт по оценке недвижимости может быть судебным экспертом в оценке имущества).

Сколько это стоит и что можно ожидать от оценщика недвижимости?

Условия заказа (включая размер платы) для оценки имущества решается между клиентом и оценщиком («корпоративные прайс-листы» не применяются). Исключением являются судебные дела, в которых суды решают, кто и в какой степени несет расходы на оплату эксперта.

Стоит отметить, что оценка объектов недвижимости происходит в соответствии с установленным порядком, однако он также пользуется критериями оценки, вытекающими из правил и профессиональных стандартов. Также оценщик может подготовить для клиента исследование или экспертизу в соответствии с таким заказом (речь идет об определении стоимости для потребностей отдельного инвестора, что должно быть четко указано в документе, которому будет следовать оценщик имущества).

Клиент может рассчитывать по усмотрению оценщика на этическое и беспристрастное поведение, а также подготовку оценки имущества с особой тщательностью, соответствующей профессиональному характеру действий, выполняемых оценщиком имущества.

Правила оценки недвижимости

Закон определяет типы ценностей, которые оценщик имущества может определить, и какие подходы и методы оценщик должен использовать для правильной оценки имущества. Решение о том, какой тип стоимости будет определен, и какой подход и метод будет использоваться, будет приниматься оценщиком имущества и зависит, среди прочего, от цели оценки, отдельных характеристик имущества и доступной информации о рынке недвижимости.

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