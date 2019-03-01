Чем полезна косметика мертвого моря?

Целебный эффект от минералов Мертвого моря можно ощутить, не выходя из дома и израильская косметика Satara поможет в этом. Посмотреть полный каталог и приобрести продукцию можно на сайте satara.com.ua. И купить эти косметические средства действительно стоит. На это есть множество причин.

Вода Мертвого моря – это более 25 различных минералов. Некоторые из них очень редкие, но очень необходимы нашей коже.

За какие эффекты косметика Мертвого моря так всем нравится?

Лифтинг

Благодаря брому, который есть в составе этих средств по уходу, мышцы расслабляются. Мимические морщинки разглаживаются. Поэтому действие такой косметики похоже на быстрый ботокс-эффект. При этом никаких негативных последствий не несет, в отличие от «уколов красоты».

Цинк тоже входит в состав косметических средств. Именно это вещество способствует выработке эластина и коллагена в коже. Они отвечают за упругость, которая с возрастом теряется.

Защита от морщин

Косметика Мертвого моря — это еще и профилактика возникновения морщин. Старение кожи заметно замедляется благодаря цинку, калию, брому и марганцу, которые в комплексе содержатся в воде этого моря. Регулярное использование такой косметики поможет сохранить молодость.

Борьба с акне

Есть проблема с прыщами? Тут справится сера, которая содержится исключительно в израильской косметике на основе морской воды. Это вещество дезинфицирует кожу, устраняет угревые высыпания. Так что используя эти косметические средства не придется отдельно покупать еще и мазь от прыщей.

Предотвращение купероза

Кремний – еще один полезный элемент, входящий в состав косметики Satara. Он укрепляет капилляры. Их стенки становятся крепче. Исчезает риск появления купероза, который при возникновении можно убрать только при помощи лазера.

Удержание влаги

Надоела сухость кожи? Удержать влагу помогут компоненты целебной косметики Мертвого моря. С ней можно забыть о стянутости и шелушении кожи, о постоянном скатывании тональных средств.

Морская косметика – это не только средства по уходу за кожей лица и тела. В ассортименте есть множество продуктов для рук и ногтей. Минеральные элементы помогут сохранить красоту и здоровье волос. Для этого предусмотрена целая серия уходовой косметики для локонов.

Теперь необязательно лететь на курорты Мервого моря чтобы оздоровить свою кожу и организм в целом. Этот природный целебный источник, с огромным количеством минералов в составе, может оказаться у Вас дома.

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