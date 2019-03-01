Чем популярен курорт Трускавец

Наверно тяжело найти в Украине, который бы не слышал про такой курортный город как Трускавец. В чем причина такой популярности, особенно среди людей старшего поколения, относительного небольшого городка в западной Украине, мы постараемся рассмотреть в нашей статье.

История становления курорта

Первые вспоминания про Трускавец связаны с добычей соли. А уже в 17 веке начались проводиться исследования трускавецкой воды. И с тех пор вода, которую добывают из скважин в этом регионе приобрела огромную популярность не только в Украине, а и за рубежом. В начале прошлого столетия город в связи со строительством железной дороги начинает очень активно развиваться и с тех пор слава про пользу местной воды распространяется по всему региону.

В советское время все высшее руководство страны считало своим долгом отдыхать и лечиться в этой здравнице. Вода, которая получила название Нафтуся, помогала при десятках самых различных заболеваниях. С большим притоком туристов растет популярность минеральных вод и соответственно больше финансов выделяется на их новые исследования. Помимо Нафтуси в Трускавце найдено еще несколько полезных источников минеральной воды, существенно отличающихся составом от Нафтуси, и которые помогают при других заболеваниях.

Причины популярности Трускавца

Современный Трускавец стал не только центром профилактики и лечения минеральными водами, а новым и красивым курортным городком, где помимо лечения, есть все что может заинтересовать туриста. Сюда на данный момент едут не только лечиться, а и просто отдохнуть, походить по невысоким горам и лесам, которые окружают Трускавец со всех сторон, подышать чистейшим воздухом и отправиться в туристические туры.

В Трускавце сегодня представлено большое количество предложений поселения в пансионатах, лечебницах, санаториях, отелях, частных усадьбах. Можно недорого отдохнуть в Трускавце, снимая квартиру или комнату, предложений которых очень много, ведь город активно расстраивается. Здесь строятся новые красивые и современные дома. Архитектура города – это отдельная тема для разговора, тут приятно просто походить улочками и наслаждаться местным колоритом.

Вода в центральном бювете, следует отметить, совершенно бесплатная для всех жителей города так и для его гостей. Сам парк, где расположен бювет впечатляет своими мероприятиями, которые здесь проходят практически каждый день.

Все перечисленные факторы и делают столь популярным небольшой городок в западной Украине, куда с каждым годом поток туристов увеличивается, и хочется надеяться, что и в будущем он не потеряет своей идентичности и привлекательности для всех, кто любит тишину и комфорт небольшого городка.

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