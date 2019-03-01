Тапочки или босоножки, — какую обувь выбрать на лето?

Каждое лето мы сталкиваемся с проблемой выбора правильной обуви — лучше ли выбрать шлепанцы, достаточно ли нам иметь хорошую пару босоножек? Может быть, нам нужны обе пары обуви? Есть много типов, как шлепанцев, так и сандалий – они могут быть плоскими, высокими с каблуками и другие. Так как мы выбираем не только тип обуви, но и модель, которая будет модной, практичной и служить нам в течение многих лет?

Босоножки – стиль и комфорт в одном?

Босоножки хоть и немного закрытые, но они показывают пальцы и значительную часть ног. Этот тип обуви является идеальным решением для лета, проведенного в городе или в различных поездках. Сандалии не очень хороши на пляжах и в бассейнах, потому что их достаточно сложно снимать и одевать. С другой стороны, они подходят для обычной прогулки, работы и даже поездок в лес на пикник. Для многих людей они более удобны, чем те же шлепанцы, потому что они обеспечивают большую уверенность и комфорт при ходьбе.

Как выбрать босоножки?

В первую очередь мы должны подумать, для чего нам нужна обувь. Мы хотим надеть их во время летних поездок или прогуляться по городу? Если вы планируете гулять в горах, и в целом очень активны, выбирайте модели, которые лучше держат ногу и более комфортны. Вы проводите время в городе? В этом случае стоит выбирать более стильные и элегантные белые босоножки, которые привлекают внимание противоположного пола, а также не парят ногу.

Тапочки — только на пляж и в бассейн?

Как мужские тапочки, так и женские тапочки являются оптимальным выбором для бассейна и пляжа. Покупать их обязательно, если вы не хотите заболеть кожными заболеваниями и обжечь ноги горячим песком. Можно ли носить такую обувь каждый день?

Как выбрать тапочки

Если вы ищете идеальную модель для лета, то следует подумать о том, где вы будете чаще ее носить. Вы любитель водных видов спорта? Тогда должны выбрать спортивную модель. С другой стороны, почему бы не выбрать обувь, которая также будет комфортной в городских условиях? Вьетнамки популярны, потому что смотрятся куда красивее обычных шлепанцев и при этом чувствуются очень комфортно. Кстати, они обеспечивают отличную циркуляцию воздуха и сводят к минимуму риск натираний.

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