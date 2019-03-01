Ученые нашли возможное лекарство от рака

Ученые утверждают, что новое лекарство от рака, которое действует как «троянский конь» для уничтожения опухолей изнутри, показало многообещающие результаты по шести различным формам смертельной болезни, в том числе и для рака мочевого пузыря. 15% пациентов с запущенными, лекарственно-устойчивыми формами рака яичников и легких и более 25% с опухолями шейки матки и мочевого пузыря отреагировали на новое лечение.

Анализ мочи для диагностики рака мочевого пузыря

Исследователи обнаружили, что, проверяя фрагменты раковой ДНК в моче, они могут обнаружить рак на ранних этапах развития, когда его легче лечить. Оптимистичные результаты исследования позволяют говорить о том, что в скором времени этот метод может быть использован при лечении за рубежом. Исследователисоздали высокочувствительную проверку мочи с целью выявления и проверки состояния рака мочевого пузыря.

Тест состоит в обнаружении фрагментов злокачественной ДНК в образцах мочи. Данное исследование подразумевает новый подход к диагностике рака мочевого пузыря, ориентированный на анализ образцов мочи, поскольку она находится в прямом контакте с опухолями мочевого пузыря, выделяющими в нее часть своей ДНК.

Рак мочевого пузыря находится на шестом месте по распространенности в мире. Ежегодно в Соединенных Штатах это заболевание диагностируется у 80000 человек. Сейчас самым оптимальным методом выявлния рака мочевика является цистоскопия, метод осмотра мочевого пузыря инвазивным способом и взятия образцов ткани. Иной способ — цитология мочи.

Исследование основано на более ранних исследованиях, которые показали, что можно обнаруживать определенные виды рака путем поиска фрагментов ДНК опухолей, циркулирующих в кровотоке, с использованием метода, называемого CAPP-Seq, аббревиатура для персонализированного профилирования рака глубоким последовательность действий. В новом исследовании ученые изменили аспекты этой методики с точки зрения молекулярной и биоинформатики, чтобы применить ее к фрагментам ДНК рака мочевого пузыря, обнаруженным в моче. Ученые проверили данные почти 70 взрослых здоровых людей и 120 пациентов с ранней стадией рака мочевого пузыря, у которых моча была собрана до терапии или во время проверки.

Исследователи обнаружили, что, проводя тестирование на рак мочевого пузыря в моче, они могут обнаружить рак на ранних стадиях развития, когда его легче лечить. Их метод корректно идентифицировал наличие рака у 83% пациентов с ранней стадией рака мочевого пузыря, по сравнению с всего лишь14% после анализа цитологии мочи.

Одним из величайших преимуществ нового подхода может быть его способность обнаруживать рецидив рака мочевого пузыря после того, как кто-то лечился от этой болезни. Исследователи полагают, что метод поиска раковой ДНК в жидкостях организма, отличных от крови, может найти более широкое применение. «Это может в конечном итоге быть полезным для тестирования слюны на рак ротовой полости, спинномозговой жидкости для неврологического рака или мокроты на рак легких», — сказал Дин.

Диагностика рака мочевого пузыря

Тщательный и точный диагноз является первым шагом в разработке плана лечения рака мочевого пузыря. Методы и средства диагностики рака мочевого пузыря:

Цистоскопия. Если врач видит аномальные клетки, будет проведена биопсия для проверки тканей для более тщательного изучения. Чтобы получить образец выстилки внутри мочевика, в мочеиспускательный канал вставляют специальный инструмент. Сбор промывных вод изнутри мочевика также поможет врачу исследовать злокачественные клетки в мочевом пузыре. Иногда флуоресцентная цитоскопия производится во время стандартной цитоскопии. В мочевой пузырь вводятся специальные препараты порфирины. Эти лекарства легко поглощаются атипичными клетками, заставляя клетки светиться или флуоресцировать под синим светом. Этот процесс позволяет врачу видеть области мочевого пузыря, где раковые клетки могли быть не замечены во время обычной цитоскопии. Биопсия. При раке мочевика биопсия обычно проводится в момент цитоскопии. Тонкий инструмент вводят в пузырь, и изнутри него берется небольшой образец ткани. Пиелограмма — это визуальный тест на рак, при котором применяется окрашивающее вещество для улучшения обзора области мочевого пузыря. Краситель вводят в мочеиспускательный канал, в мочевик или мочеточник. Рентген. Может быть сделан рентген легких, чтобы определить, распространился ли рак на этот орган. Компьютерная томография (КТ урограмма). Иногда этот тестпроводят вместо внутривенной пиелограммы, чтобы посмотреть конкретно на верхнюю часть мочевыделительной системы. КТ урограмма может также помочь обнаружить увеличенные лимфатические узлы и предложить полезную информацию о брюшной и тазовой областях. МРТ. Используется в основном для поиска признаков того, что рак распространился за пределы мочевого пузыря в близлежащие ткани или лимфатические узлы. УЗИ. Этот тест визуализации может помочь определить размер рака мочевого пузыря и проник ли он в близлежащие органы или ткани. Рентген. Рак мочевого пузыря иногда метастазирует в кости. Если пациент испытывает боль в костях, и при этом анлиы на кальций в крови повышены, радиационный онколог может выполнить сканирование кости, чтобы определить, распространился ли рак мочевого пузыря на кость. Лабораторные анализы:

Цитология мочи. Образец исследуют микроскопически, чтобы выявить присутствие злокачественных или аномальных клеток. Важно знать, что цитологические тесты не всегда точны, и для подтверждения наличия онкологии необходимы другие анализы.

Бакпосев мочи. Этот тест может помочь определить, связаны ли симптомы мочеиспускания с инфекцией, а не с раком.

Тесты на маркер опухоли мочевика. Многие врачи считают, что цитоскопия — хороший способ определить, образовались ли злокачественные клетки в мочевом пузыре. Однако другие тесты проверяют наличие в моче других элементов, которые могут указывать на наличие рака.

Расширенное геномное тестирование — исследуется ДНК опухоли, чтобы найти изменения, которые могут стимулировать рост рака. Определяя мутации (изменения), происходящие в геноме раковой клетки, врачи могут лучше понять, что вызвало опухоль, и изменить лечение.

Панель питания: пациенты оцениваются на предмет дефицита питательных веществ, таких как витамин D и железо.

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