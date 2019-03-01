Казино Ред Бокс — официальный сайт и фриспины

Хорошие игровые казино встречаются довольно редко. На сайте super-bezdep.com вы сможете прочитать интересный обзор про онлайн казино Red Box, о котором оставили положительные отзывы тысячи игроков. Чем же оно так привлекает игроков?

Официальный сайт казино Ред Бокс — лицо казино

Для того, чтобы игра в казино приносила удовольствие, нужно чтобы сайт был оформлен по всем правилам. И официальный сайт RedBox казино соответствует всем требованиям. Здесь создан стильный дизайн. Видно, что трудилось немало специалистов. А новичкам будет интересно то, что здесь навигация очень понятная, разобраться с ней сможет каждый.

Дизайн сайта Red Box оформлен в красных и белых тонах

Цветовая гамма казино Ред Бокс очень стильная, здесь нет чересчур ярких цветов. На белом фоне есть красные кнопки. У сайта есть свой талисман — рыжий кот в маске. На главной странице в самом верху видны баннеры, на которых можно узнать про новые турниры и лотереи, а также про бонусы, которые можно получить за регистрацию. Администрация создает отличное оформление, вносит изменения, баннеры здесь одни из самых красивых.

Удобная навигация позволяет быстро разобраться с управлением

Новички часто жалуются, что не могут понять, как разобраться с управлением сайта. В казино Ред Бокс все очень понятно. Вверху вы сможете поменять язык и открыть форму регистрации. Также в самом верху главной страницы расположены кнопки, с помощью которых можно перемещаться между главными разделами казино:

автоматы;

Лайв казино;

бонусы;

календарь;

турниры;

розыгрыши.

Также на главной странице можно увидеть игровые автоматы а также сортировать их по провайдерам.

Подарки в казино

Вы любите получать подарки? Конечно же, никто не откажется от бонусов в казино. Казино Ред Бокс знает про это, поэтому предоставляет на выбор сразу несколько бонусов. Во первых, вы сможете получить фриспины за регистрацию. Если вы зарегистрируетесь на сайте казино по специальной ссылке, то получите этот щедрый подарок. Дается 15 бесплатных вращений. После этого выигрыш с бесплатных вращений нужно отыграть, то есть сделать некоторое количество ставок. Если вам удалось отыграть бонус в казино, то вы сможете его вывести. Если вы получите бездепозитный бонус в Редбокс казино, то сможете немного потренировать в игре на реальные деньги.

Также вы сможете посмотреть на весь набор бонусов, которые предоставляются за депозиты. Здесь есть возможность получить процент к депозиту, а также бесплатные вращения. Есть линейка бонусов, которые выдаются за депозит в определенный день. Вейджер у данного бонуса гораздо ниже, чем у бездепозитного, поэтому его отыграть гораздо проще.

Современные слоты с отличной графикой в казино Ред Бокс

Для тех, кто не терпит однообразия, казино Red Box дает возможность насладиться слотами от пары десятков производителей. Еще ни одно другое не предоставит такого богатого выбора. Тут представлены не только такие известные провайдеры, как Netent и Microgaming, но и огромное множество других. Есть Endorphina, Lucky Streak, Evoplay. Также здесь представлены настольные игры, которые представляют из себя копии игр из казино: карт, рулеток. Очень интересна также Live-версия казино, где по видеосвязи происходит игра с настоящими крупье.

Ваш провайдер блокирует сайт казино? Воспользуйтесь зеркалом

Если вам не удается зайти на сайт казино по причине блокировки, то вы сможете использовать зеркало казино Ред Бокс. Оно дает возможность переходить на свободные адреса сайта. Эти сайты ничем не отличаются от официального сайта (ведь сайт только один). Меняется лишь адрес, который позволяет играть, несмотря на блокировку. Если вы будете использовать специальную ссылку или плагин, то они перенесут вас на сайт за 10 секунд.

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