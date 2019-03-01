5 лучших сериалов про космос

Размышляя над тем, почему же книга лучше фильма, можно сделать интересный вывод. Кино основном длится полтора-два часа, когда чтение книги занимает неделю, а то и больше. С книгой проводишь больше времени, чем с фильмом. Погружение в нее больше. Это как расставаться с другом, которого ты знаешь месяц, и другом, которого знаешь три года. За кем печалиться больше? Вопрос риторический.

Какой отсюда вывод? Смотреть сериалы. Они длятся долго, ими проникаешься лучше, а потому и впечатления будут такие же, что и от книги. И поэтому, когда кинотеатры штурмует сомнительная картина «Капитан Марвел», мы отойдем от больших экранов. Тем более, что создатели кино умудрились показать скучным космос! Но мы знаем, что это не так, и через сериалы можем в этом убедиться.

А чтобы Вы не тратили время на поиск, мы собрали для вас подборку из 5 лучших сериалов о космосе. Все упоминаемые в статье сериалы доступны к просмотру на сайте https://zagonka.tv/serialy/.

1. Firefly (Светлячок)

Начнем с необычного, но почти неизвестного сериала. Его премьера состоялась в 2002 году на телеканале FOX. Несмотря на большие надежды создателей «Светлячок» не собрал желаемых рейтингов. Поэтому после показа одиннадцати серий с четырнадцати созданных, было решено прекратить трансляцию!

Однако на DVD он продавался очень хорошо и собрал большую фанатскую базу, а в 2003 году еще и получил награду Эмми за Выдающиеся спецэффекты в сериале. Благодаря поддержке фанатов на его основе «Universal Pictures» сняла фильм-продолжение, но и его ждал провал — в прокате он даже не собрал свой бюджет.

Вопреки провалу сериала, а с ним и фильма, удалось пройти испытание временем и стать культовым. На IMDb «Светлячок» имеет оценку 9.0, а это большая редкость.

Чем же он так привлекает зрителей? Прежде всего легкостью и прекрасным настроением после просмотра. Это уникальное сочетание жанров, прекрасно подходит для всей семьи. События сериала происходят в 2517 году и посвящены приключениям группы контрабандистов — чем-то напоминает «Звездные войны. Новая надежда».

2. Battlestar Galactica (Звездный крейсер «Галактика»)

На двенадцати планетах — Двенадцати колониях Кобола — процветает цивилизация людей, которые создали роботов под названием сайлоны. Впоследствии сайлоны требуют признать себя как расу и дать им гражданские права. Люди отказываются, что положило начало ожесточенной многолетний войне.

Сериал является ремейком одноименного сериала 1978 и продолжением мини-сериала 2003.

Получил ряд наград, кучу ответвлений, книг и фильмов и имеет мощную фанатскую базу.

3. Star Trek (Звездный путь)

Это уже не просто сериал — это целая франшиза с кучей книг, комиксов, игр, фильмов, но интересует нас, конечно же, сериальная ее часть.

В будущем человечество начинает активное исследование и колонизацию Млечного Пути. Встречая разнообразные цивилизации, исследователи переживают интересные приключения и расширяют границы человеческого познания с лозунгом «Смело Шагаем туда, где не ступала нога человека». Так начинался оригинальный сериал 1966-го года и это стало лейтмотивом всей франшизы.

Оригинальный сериал уже стал классикой. Для формирования кинематографического вкуса и общего развития — то, что надо. Интересно смотреть, как в шестидесятых не только представляли далекое будущее, но и пытались воплотить это на экране без засилья компьютерной графики.

4. Dark Matter (Темная материя)

Шестеро незнакомцев выходят из состояния анабиоза на борту поврежденного космического корабля. Четверо мужчин и две женщины не помнят о себе ничего, даже своих имен. Они понятия не имеют, где находятся и какова их миссия. Когда же им удается отыскать в компьютере информацию о себе, экипаж обнаруживает, что все они — преступники в розыске.

Первый сезон вышел 2015 года и содержал 13 эпизодов — вполне достаточно, чтобы осилить за короткий срок. Это вам не Звездный путь, которому конца-края не видно. Прежде всего сериал берет интригой и атмосферой загадочности, а каждый последующий эпизод только добавляет подробностей и нагоняет напряжения.

5. The 100 (Сто)

Прошло 97 лет после разрушительной ядерной войны, которая уничтожила жизнь на Земле. Уцелевшие переселились на массивную космическую станцию под названием Ковчег, где сейчас проживает около 2400 человек.

Ресурсы ограничены, а все преступники, кроме несовершеннолетних, получают смертную казнь. Системы выживания Ковчега в критическом состоянии. Руководство решает отправить на заброшенную Землю 100 несовершеннолетних заключенных, чтобы проверить ее пригодность для повторного заселения.

Оказывается, что планета вполне пригодна для жизни, и сотня прибывших решает создать поселения. Только Земля уже не такая, которая была сто лет назад, а пришельцы сталкиваются со всеми проблемами космических колонизаторов. И планета не охотно принимать людей обратно.

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