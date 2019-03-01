 
Вторник, Март 26th, 2019 | Автор: | Рубрика: Мода

Школьная форма в мире — стандарт или исключение?

Для многих из нас школьная форма является устаревшей формой, после попытки реформирования образования, у нас возникли дополнительные сомнения, однако мы не должны забывать о школьной форме. Такие развитые страны как Великобритания, Германия, Корея, Япония, США, Малайзия и многие другие имеют закон о школьной форме. Иногда это связано с юридическим положением в стране, а иногда это связано с индивидуальными правилами конкретной школы. Стоит задуматься, почему в развитых странах все еще носят школьную форму. В настоящее время ношение школьной формы не является обязательным по стране, хотя бывает, что это строго контролируется самым заведением.

Школьная форма в мире - стандарт или исключение?

Каковы преимущества школьной формы?
Вопреки тому, что думают некоторые, школьная форма имеет множество преимуществ. Форма одежды помогает, прежде всего, тем детям, которые находятся в худшем финансовом положении, благодаря чему они не отличаются от других учеников. Другой вопрос — чувство общности – одежда говорит четко, они в школе. В дополнение к тому, что вы знаете, это очень практично — вам не нужно тратить слишком много времени на подготовку к школе, достаточно перейти по ссылке https://barbarris.com/shkolnaya-forma/ и выбрать любой понравившийся наряд.

Каковы недостатки школьной формы?
Преимущества униформы уже были упомянуты, каковы недостатки? Если школа разрешает использовать одну форму для каждого учащегося, обычно необходимо купить правильный набор, и это, тем не менее, связано с некоторыми дополнительными расходами, особенно в том случае, когда ребенок может испортить или просто вырасти из него. Это особенно заметно среди детей в начальной школе — где практически каждый год будет необходимо покупать новую форму.

Одинаковые костюмы всех учащихся является также недостатком, потому что в некотором роде это ограничивает их индивидуальность, а в случае подростков старшего возраста это может быть очень проблематично, особенно когда они хотят выразить свою личность через одежду, а униформа не позволяет этого. Для многих людей введение униформных костюмов является также введением искусственного равенства, когда они думают, что в обществе не все равны.

Статьи по теме

  • Нет связанных записей.