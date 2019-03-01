Школьная форма в мире — стандарт или исключение?

Для многих из нас школьная форма является устаревшей формой, после попытки реформирования образования, у нас возникли дополнительные сомнения, однако мы не должны забывать о школьной форме. Такие развитые страны как Великобритания, Германия, Корея, Япония, США, Малайзия и многие другие имеют закон о школьной форме. Иногда это связано с юридическим положением в стране, а иногда это связано с индивидуальными правилами конкретной школы. Стоит задуматься, почему в развитых странах все еще носят школьную форму. В настоящее время ношение школьной формы не является обязательным по стране, хотя бывает, что это строго контролируется самым заведением.

Каковы преимущества школьной формы?

Вопреки тому, что думают некоторые, школьная форма имеет множество преимуществ. Форма одежды помогает, прежде всего, тем детям, которые находятся в худшем финансовом положении, благодаря чему они не отличаются от других учеников. Другой вопрос — чувство общности – одежда говорит четко, они в школе. В дополнение к тому, что вы знаете, это очень практично — вам не нужно тратить слишком много времени на подготовку к школе, достаточно перейти по ссылке https://barbarris.com/shkolnaya-forma/ и выбрать любой понравившийся наряд.

Каковы недостатки школьной формы?

Преимущества униформы уже были упомянуты, каковы недостатки? Если школа разрешает использовать одну форму для каждого учащегося, обычно необходимо купить правильный набор, и это, тем не менее, связано с некоторыми дополнительными расходами, особенно в том случае, когда ребенок может испортить или просто вырасти из него. Это особенно заметно среди детей в начальной школе — где практически каждый год будет необходимо покупать новую форму.

Одинаковые костюмы всех учащихся является также недостатком, потому что в некотором роде это ограничивает их индивидуальность, а в случае подростков старшего возраста это может быть очень проблематично, особенно когда они хотят выразить свою личность через одежду, а униформа не позволяет этого. Для многих людей введение униформных костюмов является также введением искусственного равенства, когда они думают, что в обществе не все равны.

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