Интересные факты о железнодорожных перевозках

Служба железнодорожного транспорта заключается в плановой и организованной транспортировке груза железнодорожным транспортом от выбранного места погрузки до разгрузки в пределах имеющихся железнодорожных линий в Европе. Каждый вид груза может перевозиться железнодорожным транспортом, включая крупногабаритные, жидкие и сыпучие грузы, целые контейнеры и опасные грузы. Железнодорожные перевозки являются наиболее экономически эффективными для перевозки крупногабаритных грузов на большие расстояния.

Виды грузовых перевозок

В рамках службы железнодорожного транспорта сервиса https://polfrost.com.ua/uslugi/zheleznodorozhnyie-perevozki/ можно выделить три основных вида грузовых перевозок: полный вагон, контейнер и сборные грузы. Железнодорожные перевозки в полных цистернах основаны на перевозке грузов в стандартном или надлежащим образом подготовленном железнодорожном вагоне. В зависимости от типа вагона мы можем перевозить практически любой тип груза. Обычные грузы, посылки, промышленные товары, электроника или продукты питания перевозятся в обычных крытых вагонах.

«Хопперы» перевозят сыпучие грузы, такие как: уголь, металлические руды, гравий, песок, цемент, сельскохозяйственные культуры, органические и химические гранулы и т. д. В «цистернах» перевозятся все типы жидкостей, такие как: масло, топливо, вода, жидкая химия, сжиженный газ. На «платформах» обычно перевозятся габаритные грузы, автомобили, строительные машины, части домов, производственные ленты и т. д.

Железнодорожные контейнерные перевозки — это перевозки контейнеров, используемые в морском транспорте на специально подготовленных платформах для грузовых поездов. Контейнеры, выгруженные в порту, перемещаются кранами на складские платформы грузового поезда, откуда они могут транспортироваться на любой железнодорожный терминал, связанный с глобальной железнодорожной сетью.

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