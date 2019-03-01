Старинные и современные механические часы — что их связывает и что их разделяет?

Наличие механических часов — это своего рода философия жизни, которая связана с гораздо большим вниманием к деталям, заботой о собственном времени и чувствительностью к красоте. Старинные механические часы — все часы, выпускаемые примерно до 1980 года. Невозможно назвать даже некоторые компании, которые производили механические наручные часы с начала 20-го века, потому что их было много. Именно поэтому большому количеству часовых компаний и предприятий мы обязаны наследием в виде прекрасных часов. Несмотря на то, что многие из этих компаний уже давно не существуют в течение многих лет, их продукция, купить которую можно по ссылке https://deka.ua/mekhanicheskie-chasy/, сохранилась до наших дней и до сих пор измеряет время.

Несомненным преимуществом старых механических часов является их огромное разнообразие. В течении десятилетий производились только механические часы, а это значит, что любители и коллекционеры старых часов могут выбирать из сотен различных моделей.

Стоит отметить, что часы, разработанные до 1970-х, обладали огромным разнообразием механизмов. Это, конечно, связано с гораздо большим числом компаний, производящих часы, и не меньшим количеством компаний, занимающихся главным образом производством отдельных компонентов часов или только механизмов.

Эта ситуация открывает перед коллекционерами и энтузиастами часов беспрецедентную возможность приобрести часы, оснащенные так называемыми внутренними механизмами, по доступной цене. Такие предприятия, как Epos, Roamer, Oris, Certina, Tissot, Cortebert, Longines, Omega, Girard Perregaux, Zenith, Rolex и многие, многие другие, разработали и изготовили на своих заводах механизмы, которые впоследствии стали исключительной особенностью их продукции.

Также стоит упомянуть, что в отличии от нынешнего производства, которое в основном основано только на стали и высококачественном сырье, когда-то более дешевые и менее популярные часовые бренды производили модели из некачественных материалов. Причина проста — доступность сырья была намного меньше, их стоимость была намного выше, а для обработки требовались точные и специализированные станки. Поэтому менее престижные бренды, но также известные и ценные предприятия использовали латунные конверты, производили механизмы с меньшим количеством подшипников или без них, или без противоударных систем.

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