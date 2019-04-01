Разнообразие в сексе – залог счастливой семейной жизни

Несмотря на кажущееся благополучие и улучшение качества жизни большинства населения мира, все равно крайне высок остается процент пар, которые разводятся, не сумев построить отношения, которые бы смогли сохранить влечение друг к другу по прошествии какого-то времени после начала совместной жизни.

Одной из наиболее распространённых причин расставания семенных пар есть однообразие в сексе, что не дает тех острых ощущений от интимной близости, которые были у большинства пар в момент знакомства и начала отношений. Рутина и однообразие – главный враг в семейной жизни, который убивает желание заниматься сексом со своим избранником или избранницей. Именно поэтому многие пары, стремясь сохранить яркие фрагменты переживаний во время любовных утех, практикуют в своей интимной жизни что-то новое, что сможет сделать ее более оригинальной и не банальной. Для реализации таких возможностей в интимной жизни современная индустрия предлагает большой набор оригинальных приспособлений и товаров, предназначенных для оригинальных и порой довольно таки интимных, про которые не принято говорить вслух в обществе, но они призваны для благой идеи сделать интимную жизнь более интересной и непредсказуемой.

К таким товарам относится всевозможные смазки, особенно практичны на силиконовой основе (https://sexxes.com.ua/smazki-na-silikonovoy-osnove/), которые позволяют не испытывать болезненных ощущений во время полового акта, если кто-то из партнеров не подготовлен должным образом. Ее использование делает секс более приятным и желанным для обеих партнёров. Спектр применения таких смазок довольно широк, от использования в обычной интимной жизни до использования в не очень предназначенных для этого местах, к примеру, в воде, под душем, где обычно естественной смазки для обеспечения безболезненного проникновения мало, и она быстро смывается, а использование гелиевой смазки позволяет без боли получать удовольствие от занятия интимом с любимым человеком в непривычном ранее месте.

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