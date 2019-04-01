Які процедури для особи робити навесні

Напередодні настання теплих днів багато представниць прекрасної статті шукають засоби освіжити та зберегти свою красу й тому дехто звертається до фахівців у галузі косметології, а інша категорія вирішує пройти курси навчання на косметолога, щоб мати можливість самостійно чаклувати над створенням свого образу звабливої та спокусливої дівчини. Тож розглянемо деякі процедури які можна зробити самостійно після курсів, або відвідавши спеціалізовані установи.

Косметологічні процедури рекомендовані навесні

Завдання весняних косметологічних процедур — максимально підготувати шкіру до активного сонця. Найкраще з цим справляються ревіталізація і мезотерапія. Що стосується ревіталізації, то потрібно пройти повний курс. Всього потрібно пройти три-чотири процедури з інтервалом в два тижні. Під час процедури лікар вводить спеціальні коктейлі на основі гіалуронової кислоти. Щоб підсилити ефект, склади можна збагачувати мікро- і макроелементами, пептидними комплексами, іншими компонентами. Ревіталізація дозволяє поліпшити якість шкіри, відновити її після зими і підготувати до впливу на шкіру активного сонця. Для пацієнтів, схильних до гіперпігментації, рекомендується застосовувати ревіталізанти з відбілюваючими властивостями.

При проведенні мезотерапії застосовуються індивідуальні комплекси — коктейлі для вирішення конкретних проблем шкіри: гіперпігментації, сухості, гравітаційного птозу. З її допомогою також можна боротися з локальними жировими відкладеннями на тілі і впоратися з випаданням волосся. Для досягнення хорошого результату потрібно шість-вісім процедур, для волосся — п’ятнадцять.

Ранньою весною можна пройти фотоомолоджування, а незалежно від активності сонця — термоліфтінга. Фотоомолодження вирівнює колір шкіри, зменшує судинну сітку і пігментацію, підвищує щільність. Відомий ефект помітний вже після першого разу, а повний курс складається з двох-п’яти процедур. Термоліфтінг допомагає підтягнути проблемні зони: шкіру обличчя, зону навколо очей і під підборіддям. Може застосовуватися для підтяжки шкіри на тілі. Залежно від потужності апарату для досягнення видимого ефекту достатньо однієї процедури.

Безкомпромісний ліфтинг

Якщо хочеться ефекту безкомпромісного ліфтингу, то тільки апарат Ultraformer. Процедуру називають SMAS-ліфтинг без операції. Ефект видно після першого сеансу. При цьому ніяких протипоказань немає. Якщо ж хочеться повернути сяйво після зими, то рекомендую Spectra Peel — карбоновий пілінг. Лазерний промінь селективно усуває гіперпігментацію, не перегріваючи і не пошкоджуючи шкіру. Такий вплив вирівнює тон і покращує колір обличчя. Процедуру можна робити і при активному сонці, але не забувати користуватися засобами з SPF. За зволоження та живлення відповідає нова методика LaseMD. Це комплексна дія делікатного лазера і космецевтіки — біоревіталізантов на основі гіалуронової кислоти і активних речовин (вітаміни, антиоксиданти, пептиди). Після процедур LaseMD шкіра виглядає свіжою, здоровою і сяючою — як у немовляти. Не дарма в світі цю процедуру називають Baby Face Treatment.

Ось такі новітні досягнення на озброєнні сучасної косметології призвані зробити наших дівчат гарними й вродливими.

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