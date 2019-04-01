Вибираємо SmartTV телевізор: на що звертати увагу в першу чергу

Крім якості зображення, при виборі хорошого смарт-телевізора необхідно враховувати безліч критеріїв. Головні з них ми розглянемо в даному матеріалі.

Раніше головними параметрами в будь-якому телевізорі були розмір і якість екрану. Зараз же будь-який сучасний телевізор за функціоналом і призначенням схожий скоріше на персональний комп’ютер або гігантський планшет, ніж на класичний «ящик» п’ятнадцятирічної давності. Особливо помітна ця різниця в моделях з підтримкою SmartTV. Але наявність смарт-функціоналу в телевізорі не робить його як дві краплі води схожим на всі інші телевізори, на упаковці яких написано SmartTV. Навпаки, за цим поняттям може ховатися найрізноманітніший набір функцій і можливостей. Звичайно, можна заглянути в готовий рейтинг кращих смарт ТВ на ринку. Але найбільш вимогливі користувачі напевно хочуть самостійно розібратися і зробити свій вибір, грунтуючись на відповідність конкретної моделі певним критеріям. Ми виділили 5 основних критеріїв, за якими можна відрізнити дійсно вигідну покупку від маркетингової «пустушки».

ПРОГРАМНА ПЛАТФОРМА

Перш за все, варто звернути увагу на програмну платформу, адже саме вона робить купу заліза і кремнію «розумним» телевізором і наділяє його тим чи іншим функціоналом. Серед усього розмаїття операційних систем, що використовуються для надання телевізорів смарт-функцій, існує три основні категорії. Розглянемо кожну з них докладніше.

Фірмова операційна система Android TV від Google є однією з найвідоміших і популярних ОС для смарт-телевізорів. Серед її безперечних плюсів — можливість встановлювати з магазину Google Play будь-які сумісні додатки, а також їх широкий вибір. Крім того, користувач отримує відмінну стабільність роботи і гарантовану сумісність з основними фірмовими SmartTV-сервісами від Google.

Другий варіант програмної платформи називається Android Open Source Platform (AOSP). У нього входить безліч оболонок, написаних під того чи іншого виробництва на основі безкоштовної і вільної поширюваної версії ОС Android. З такого програмного «конструктора» кожен розробник робить свою версію оболонки, тому всі вони значно відрізняються як за зовнішнім виглядом і функціоналом, так і по швидкості і надійності роботи. Якщо ж виробник телевізора не пошкодував найняти команду хороших програмістів, то платформа Android Open Source Platform виявляється ідеальним варіантом. У хороших руках вона якісно «заточується» під конкретне апаратне забезпечення, добре виглядає і надає відмінний функціонал. У телевізорах HITACHI (http://oneclick.in.ua/category&path=63_201) вдало поєднуються функціонал та програмна платформа, що робить вибір телевізора цього виробника вдалим рішенням.

Третім варіантом є всілякі фірмові розробки від конкретного виробника. Зазвичай вони будуються на базі модифікованої ОС Linux. Найбільш відомі з них — Tizen від Samsung і WebOS від LG. Зазвичай ці платформи відрізняються високою стабільністю, надійністю і хорошою швидкістю роботи. Вони прості і інтуїтивно зрозумілі, в них можна зустріти унікальні розробки, наприклад, можливість управління жестами в телевізорах Samsung.

Четвертий варіант — робота через хмару. Ця схема не передбачає встановлення в сам телевізор взагалі ніякої операційної системи, а завантаження програмної оболонки відбувається кожного разу при включенні телевізора і підключенні до інтернету. Зазвичай виробники вибирають такий варіант для використання зі слабким апаратним забезпеченням. Звідси і мінуси — сильна залежність від швидкості підключення до мережі і повільна робота оболонки.

ЗРУЧНІСТЬ І ПРОСТОТА ІНТЕРФЕЙСУ

Наскільки важливий, настільки ж і суб’єктивний критерій. Найчастіше, зручність інтерфейсу і простота меню обернено пропорційні функціональними можливостями телевізора. Простіше кажучи, чим менше функцій, тим менше пунктів в меню і тим складніше в ньому заплутатися. Тут кожному користувачеві самому потрібно вирішити, що для нього головне. До того ж, як показує досвід, з часом звикнути можна до найскладнішого і заплутаному меню.

ВСТАНОВЛЕНІ ПРОГРАМИ

Будь-який хороший смарт телевізор просто зобов’язаний мати «джентльменський набір» з найпопулярніших і необхідних додатків, які можна запустити «з коробки». Перш за все, це магазин додатків, за допомогою якого користувач може самостійно встановити всі ті програми, які він вважатиме за потрібне. По-друге, це хоча б один популярний відеосервіс — YouTube, Vimeo або аналогічний. По-третє, в сучасному смарт телевізорі повинен бути встановлений IPTV-клієнт, що дозволяє дивитися ефірні телеканали через інтернет. Само собою, не обійтися і без медіасерверів з фільмами: Megogo, Divan TV, OLL TV або їх аналоги.

КОМУНІКАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ

Цей критерій визначає кількість всіляких роз’ємів і інтерфейсів для дротового і бездротового підключення до телевізора інших пристроїв. Достатня кількість HDMI-портів (в ідеалі — не менше 3-х) дозволяє підключати практично будь-які сучасні медіа-пристрої: фотоапарати і відеокамери, ігрові приставки і медіаплеєри, ноутбуки і стаціонарні комп’ютери і тому подібну техніку. Крім кількості, варто також звернути увагу і на версію HDMI-портів. У разі, якщо обирається смарт-телевізор має матрицю з 4К-дозволом, то хоча б один з HDMI-портів повинен бути версії 2.0 і новіше. Це дозволить під’єднання до джерел з високою кількістю кадрів в секунду, а також приймати відео в форматах HDR і 3D.

АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Апаратна «начинка» смарт-телевізора — важливий параметр, але він зацікавить тільки тих користувачів, які готові «копати» найглибше. Тут варто звернути увагу перш за все на процесор і пам’ять. Одними з кращих на сьогоднішній день по співвідношенню ціна / якість є нові моделі процесорів від тайванської компанії Mediatek, прекрасно справляються з відтворенням UltraHD відео в режимі HDR.

Вибір хорошого смарт-телевізора тільки здається таким складним процесом. Головне — не йти на поводу у маркетологів і замість цього робити усвідомлений і раціональний вибір на основі певних критеріїв. Наприклад, запропонованих нами.

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