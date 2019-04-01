Существующие типы светодиодных светильников

Среди всех существующих разновидностей освещения большую популярность получили так называемые светодиодные светильники. Они постепенно заменяют уже устаревающие лампы накаливания и люминесецентные приборы. Это связано с их большей практичностью, стабильностью и долговечностью. Все приборы такого типа, существующие на рынке, способны полностью удовлетворить потребности современного человека в освещении.

Светодиодные светильники могут использоваться в любых сферах деятельности. В частности, они очень востребованы при организации современного интерьера. Существующие разновидности прекрасно сочетаются между собой и позволяют решать множество задач по расширению пространства или расстановке акцентов.

Led светильник 600х600 отлично справится с задачей освещения. Лучшего варианта, если нужно обеспечить качественный, стабильный и долговечный свет, нет. Примечательно, что такие приборы потребляют очень мало электричества, поэтому с их помощью можно рационально и просто решить вопрос экономии.

Каким характеристикам соответствуют светодиодные светильники

Все существующие на рынке светильники делят на несколько разновидностей. В их классификации большое значение имеют характеристики. Самая первая и важная – потребляемая мощность. Она может быть небольшой, около 5 Вт, и намного выше, больше 200 Вт. Этот показатель позволяет выбрать оптимальный прибор для освещения зданий, территорий или комнаты.

Большое значение имеет также световой поток и диапазон рабочей температуры. Первый параметр показывает количество энергии, которая вырабатывается. Второй показывает минимальную и максимальную предельно допустимые температуры воздуха. Примечательно, что у светодиодных светильников этот показатель достаточно широк, поэтому они могут использоваться даже в экстремальных условиях.

Имеет значение также степень защищенности от пыли. Этот показатель важен, когда выбирается освещение для улицы, территории либо сада. Туда лучше покупать модели с высоким показателем защиты. Для дома можно выбрать и цифру поменьше.

Есть еще один параметр, на который обращают внимание покупатели. Это цветовая температура. На упаковке любого светильника также указывается срок службы, который, даже у самых дешевых вариантов, обычно достигает нескольких лет, или даже нескольких десятков лет.

Благодаря наличию разнообразных моделей, светодиодные светильники – популярный товар, который часто покупают как для создания коммерческого, так и домашнего освещения.

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