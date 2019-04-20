Как анемия может угрожать вашему здоровью? Ученые нашли ответ

Ученые-гематологи установили, как влияет анемия на развитие других заболеваний крови, а также узнали, какие инновационные решения предлагает современная гематология для лечения болезни. Узнайте опасны ли болезни крови и как их лечат ведущие зарубежные специалисты.

Опасна ли серповидно-клеточная анемия для человеческого организма?

Серповидно-клеточная анемия – это редкий, но довольно опасный диагноз. Из-за генетической мутации, влияющей на гемоглобин, компонент эритроцита, который переносит кислород, пониженное количество кислорода поступает в жизненно важные ткани и органы. Клетки крови также деформируются в характерную форму полумесяца и оседают в самых маленьких кровеносных сосудах, блокируя кровоток и приводя к мучительной боли. Помимо этих симптомов, пациенты сталкиваются с высоким риском развития инсульта, главной причины смерти при гематологических заболеваниях.

Специализируясь на уникальных задачах, стоящих перед пациентами с гематологическими заболеваниями, врач и исследователь Джон Вуд, доктор медицинских наук, изучил то, как заболевание влияет на кровоток и перемещение кислорода по организму. Мутировавший гемоглобин, характерный для гематологических болезней, представляет серьезную опасность для мозга. Всего одной минуты без кислорода хватит на то, чтобы уничтожить клетки мозга.

«Мы многое узнали о том, как предотвратить инсульт», — говорит д-р Вуд, который также является профессором педиатрии в Медицинской школе Кека. Он имеет в виду инсульты, которые имеют немедленные, явные последствия, такие как слепота или паралич. «Но пациенты с анемией все еще страдают от тихих приступов».

Подобные приступы могут иметь изнурительные последствия для исполнительной функции, способности мозга выполнять сложные задачи, необходимые для таких вещей, как поддержание работы или успеваемость в школе. Доктор Вуд работает над тем, чтобы выяснить, что вызывает эти разрушительные явления. На первый взгляд, причина этих инсультов кажется ясной: клетки крови повреждаются при серповидно-клеточной анемии, поэтому мозг получает меньше кислорода. Уменьшенное количество кислорода в головном мозге становится причиной инсультов. Но доктор Вуд обнаружил, что общие количество кислорода в мозге на самом деле не снижается у пациентов с гематологическими болезнями. Его исследования показывают, что организм компенсирует пониженное содержание кислорода в крови за счет увеличения притока крови к мозгу. Это заставило его задуматься, почему эти пациенты продолжают страдать от инсультов.

Можно ли предотвратить опасность возникновения побочных эффектов при анемии?

«Я предположил наличие у таких пациентов дистрибуции», — говорит доктор Вуд. — «Общий кровоток в обычно у такого больного в порядке, однако направлен ли он туда, куда должен?» Используя продвинутую технику визуализации, называемую маркировкой артериального спина, для измерения кровотока, команда доктора Вуда обнаружила несоответствие между работой разных областей мозга. Хотя общая доставка кислорода в мозг не изменилась, доставка кислорода к белому веществу была снижена более чем на треть – на 35% — у пациентов с гематологическими болезнями. Крайне важно, что эта часть мозга – белое вещество – это то место, где возникает большинство тихих инсультов.

Серое вещество состоит из нейронов, клеток мозга, которые хранят информацию. Белое вещество – это сеть магистралей в мозге, которую нейроны используют для передачи этой информации. Открытие доктора Вуда демонстрирует, что тело различает серое и белое вещество, четко отдавая приоритет нейронам. Это имеет смысл, потому что поддержание жизни нейронов имеет решающее значение для выживания. Нарушения в сером веществе сразу становятся катастрофическими, в то время как патологии в белом веществе несут меньший урон пациенту, потому что они просто замедляют обработку информации. Хотя они могут не вызывать паралич или серьезные двигательные нарушения, эффекты при так называемых тихих инсультов могут значительно препятствовать важным аспектам повседневной жизни пациента.

Идея, что кровоток можно регулировать, чтобы компенсировать такие проблемы, как снижение содержания кислорода, является частью современной гематологической концепции. Когда наше физиологическое состояние изменяется, организм направляет кровь в соответствующие области. Например, во время упражнений приток крови к мышцам увеличивается, чтобы удовлетворить метаболические потребности, но уменьшается в этот момент для пищеварительного тракта.

Точно так же, под воздействием низкого уровня кислорода при анемии, кровоток направляется к нейронам в сером веществе, чтобы предотвратить их смерть. Доктор Вуд обнаружил, что доставка кислорода к белому веществу была критически чувствительной к уровню гемоглобина – чем тяжелее анемия, тем медленнее доставка кислорода к белому.

В исследовании доктора Вуда впервые была использована маркировка артериального спина для количественной оценки доставки кислорода отдельно к белому и серому веществу в головном мозге, что позволяет скорректировать степень анемии у пациента. Его исследование прокладывает путь для лучшего понимания инсультов в при анемии, но оно также имеет более широкое применение. Он говорит, что результаты, вероятно, проливают свет на анемию в целом, которая является растущей проблемой для нашего стареющего населения. Он также надеется, что этот метод поможет медицинскому сообществу оценить, как текущие и будущие методы лечения гематологических заболеваний, такие как новые подходы генной терапии, влияют на мозг.

Примечательно, что результаты этих исследований уже активно используются врачами во всем мире, в том числе в Великобритании, США, Германии и Израиле. Так, современные учения о заболеваниях крови, применимые в израильских клиниках, подразумевают применение дополнительных подходов к лечению не только анемии, но и других гематологических патологий. Узнайте больше о том, что такое гематология в Израиле на meir-health.ru.

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