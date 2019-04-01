Названа причина популярности азартных игр

Азартные игры всегда пользовались большой популярностью. Обусловлено это многими факторами, одним из которых является то, что наш организм нуждается в адреналине. Когда-то наши предки каждый день боролись за выживание. Современный человек испытывает минимум негативных эмоций и страха, поскольку вся его жизнь предсказуемая и комфортная. Безусловно, это очень хорошо, что мы не живем в страхе, но тем не менее иногда нужно ощущать острые эмоции, провоцирующие выработку адреналина. Это позволяет зарядиться эмоциями, взбодриться и отвлечься от бытовых проблем. Именно поэтому азартные игры пользуются такой большой популярностью, ведь это безопасный способ ощутить адреналин.

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