Что делать в случае проблем с рулевым механизмом

Мелкие поломки в рулевом механизме не заметны сразу, так как они изнашиваются медленно и незаметно. Причем с каждой мелкой поломкой водитель привыкает к незначительному ухудшению контроля, но со временем вождение ухудшается слишком значительно. Как определить проблему и решить ее?

Есть несколько симптомов, которые сообщат вам о том, что что-то не так с рулевым механизмом. При движении по неровностям и при маневрировании вы будете слышать стук из-за колес. Вы также заметите утечку жидкости из трансмиссии и холостой ход рулевого колеса без реакции колес автомобиля, превышающих 3 — 4 см, и сопровождающихся металлическим стуком. Будет трудно поддерживать направление движения. Когда вы заметите любой из этих симптомов, немедленно отправляйтесь в мастерскую или диагностическую станцию, чтобы проверить, что происходит. Иногда это может быть тривиальной причиной, например, сломанный рулевой стержень или ослабленная тяга стабилизатора.

Что может поломаться в передачах автомобиля и как это исправить?

У большинства известных нам автомобилей есть рулевой механизм. Проблемы с ним обычно начинается в тот момент, когда элементы втулка рулевой рейки стираются. Это приводит к ослаблению рулевого колеса и ударам, особенно в его среднем положении. Зазоры также могут быть следствием того, что втулка стирает стержень внутри корпуса.

Иногда все, что вам нужно, это регулирование. Часто проблема заключается в герметичности трансмиссии, которая вызвана коррозией компонентов трансмиссии или повреждением герметиков. Основой ремонта люка является тщательная очистка его элементов, шлифовка поверхности, а также сборка новых втулок и уплотнений. После профессиональной починки коробка передач должна полностью восстановить свои параметры и функционировать как новая.

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