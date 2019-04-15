Основы ухода за волосами в летнее время

Для создания образа красивой и уверенной в себе девушки необходимо знать достаточно много тонкостей и нюансов по уходу за кожей, за волосами, и многое другое. Но эти знания и следование советам профессионалов помогут сохранить природную красоту любой девушке, которая хочет и стремится иметь идеальное тело. Немаловажную роль в создании целостного образа играет состояние волос, за которыми нужен особый уход, особенно в летнее время, когда солнце старается все усилия по сохранению красоты и пышности волос свести на нет. И тут необходимо уделять должное внимание вашим волосам и не забывать следовать советам косметологов.

Летнее время, когда солнце стоит в зените опасно не только для волос, а и в общем для всего тела. Но в данной статье мы поговорим именно про защиту волос от ультрафиолетового облучения, от которого волосы стают ломкими, обесцвечиваются и выглядят не очень ухоженно.

И первым пунктов, который следует помнить и неукоснительно ему следовать будет довольно простой и совершенно бесплатный совет, но от того не менее важный и помогающий снизить до минимума вредное влияние солнца на волосы и кожу головы – это носить головне уборы. Совет прост и знаком всем, но от этого он не стал менее актуальным, ни один крем или любой другой способ не будет столь эффективен как ношение кепки, особенно в полдень и в южных широтах.

Вторым способом сохранить ваши волосы шелковистыми и здоровыми будет использование специальной косметики, которая призвана минимизировать влияние солнечных лучей на состояние ваших волос. К таки косметическим средствам относится довольно много препаратов, которые условно можно поделить на такие:

Термозащита для волос https://bonvivant.ua/hair/styling/thermal-protection-for-hair/

Кондиционеры для волос;

Бальзамы;

Маски;

Лосьоны и спреи.

Главная задача всех перечисленных средств – сохранить жизненную красоту ваших волос в крайне сложных условиях яркого солнца, которое своими лучами способно нанести довольно сильный вред состоянию и здоровью наших волос.

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