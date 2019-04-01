На что стоит обратить внимание предпринимателю при покупке Mitsubishi?

Автомобильный рынок очень разнообразен и соответственно конкурентный. Предприниматели соблазняются продажами, скидками, интересными вариантами финансирования покупок и … они могут ошибаться. Как выбрать автомобиль для компании? Прежде всего, вы должны подойти к этому вопросу спокойно, с калькулятором в руках или открытым листом Excel. Также не помешает заглянуть в интернет-магазин по ссылке mitsubishi для проведения более качественного анализа, чем, если бы только посещать автосалоны. Цена покупки, конечно, является важным аспектом при принятии решений, но предприниматель, должен учитывать и другие факторы.

Что такое TCO?

Аббревиатура TCO означает совокупную стоимость владения чем-либо. Если мы рассчитаем ее для отдельных моделей автомобилей, может оказаться, что самая дешевая из них не будет стоить нашей компании меньше всего. Для расчета совокупной стоимости владения необходимо сделать допущения. Некоторые должны исходить из личного опыта, другие из рыночных данных. Вы можете учитывать больше или меньше данных — это зависит от специфики бизнеса.

Пробег автомобиля оказывает существенное влияние на совокупную стоимость владения. Страховщики учитывают это при расчете стоимости страховки, это важно при продаже автомобиля и некоторых других эксплуатационных расходах. Он также служит для расчета годовой стоимости пробега.

Покупная цена

Это может стать решающим элементом, если цены на модели автомобиля диаметрально отличаются. Обычно, однако, это не так, цены на автомобили с одной и той же компании различны, но редко отличаются друг от друга настолько, чтобы этот фактор мог предрешить всю совокупную стоимость владения. Важно учитывать не каталожные цены, а суммарную стоимость в перспективе.

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