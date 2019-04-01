Теплый пол – новое веяние моды или практичное решение

Новые технологии позволяют сделать наш дом более комфортным местом для проживания. И для этого строители используют много новаций, ранее про которые мы даже не догадывались. К примеру таких новаций, можно привести использование панорамных окон, которые дают красивый обзор, особенно если окна вашей квартиры выходят на красивый природный ландшафт или умопомрачительный городской пейзаж. Также к таким усовершенствованиям можно отнести использование теплого пола в обогреве нашего жилища. Оно позволяет локально обогревать именно те места где это необходимо.

Где используется обогрев теплыми полами

Примеров использования обогрева с помощью теплых полов множество, но обычно их ставят в новых квартирах, и такое решение обусловлено исключительно эконмическим обоснованием. Просто делать изначально теплые полы в квартире после строителей, гораздо легче и дешевле чем переделывать ремонт, который сделан был уже довольно давно и мало кто на это решается именно из-за желания установить теплый пол. Или приурочивают установку теплых полов к решению про капитальный ремонт в квартире или доме.

Наиболее часто используют обогрев с помощью теплых полов возле панорамных окон, про которые мы упоминали выше. Они несут эстетику в наше жилье, но также через них уходит больше тепла, что и компенсируют установкой теплых полов вдоль таких окон. Особенность таких полов в том, что нет необходимости устанавливать их по всей квартире, а можно установить именно в тех местах, где вы наиболее часто находитесь и обычно их ставят в таких местах:

Возле кровати;

В коридорах, где разуваются, чтобы сушилась обувь;

В ванных и санузлах;

Возле внешних стен и окон для компенсации теплопотерь.

Где купить теплые полы

Следует понимать, что установка таких полов дело трудоемкое и для ремонта или демонтажа потребуется очень много усилий и средств. Поэтому лучше не экономить на данном этапе вашего ремонта, ведь это не обои, которые переклеивают в среднем раз в 5 лет. А теплые полы ставят, как говорят, на века. Поэтому покупать лучше у проверенных производителей, которые смогут помочь вам рассчитать необходимое количество и проконсультируют относительно выбора варианта теплого пола. Одним из таких магазинов, где продаются не только теплые полы, а и другая электрическая фурнитура есть киевская компания СOMFORTFLOOR https://comfortfloor.com.ua/, которая занимается продажей и установкой теплых полов с 2009 года. Также компания предоставляет услуги по гарантийному обслуживанию, и ее специалисты готовы вам помочь как с выбором так и в сервисном обслуживании ваших полов.

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