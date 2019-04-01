Авиамодели на пульте управления

На сегодняшний день авиапланеры и модели самолетов с пультом управления относятся к категории игрушек, пользующихся большой популярностью, как у детей, так и у взрослых. Несмотря на то, что это достаточно сложный механизм, и пользование моделью, может вызывать определенные сложности. Поэтому, самолет на пульте управления давно перестал быть просто игрушкой на батарейках, а давно перешел в категорию серьезного хобби. И не просто хобби – многие модели используются в хозяйственной деятельности предприятий, и обеспечивают выполнение поставленных задач.

Начинающему моделисту бывает сложно разобраться, какая модель и для чего предназначена, принципы работы, возможности и функции. Самолеты различаются как по примененным деталям, так и по размерам, как по двигателям, так и по комплектации.

Чтобы было легче понять, какой планер и зачем нужен, можно разделить все модели на два основных типа:

с комплектацией ДВС;

оснащенные электромоторами.

Как первый тип, так и второй, пользуются повышенным спросом, и востребованы в кругу истинных ценителей и поклонников авиамоделирования. Это объясняется тем, что многие авиамодели – это уменьшенные копии настоящих «Боингов» или «Аэробусов», и могут летать, как оригиналы.

Три варианта исполнения

Все модели самолетов на радиоуправлении продаются в трех вариантах:

RTF;

ARF;

Kit.

Это означает, что RC-модели в варианте RTF полностью готовы для запуска в воздух и первого полета. RTF – требуют дополнительной комплектации, пульта или АКБ. Последний вариант Kit – это набор для моделирования, сборку самолета пользователь может осуществить самостоятельно.

Все три варианта способны выявить у ребенка способности, либо к пилотированию, либо к конструированию. Если подростку нравиться заниматься сборкой, изучать строение двигателя или корпуса самолета, то ему естественно подойдут наборы Kit. А если техническая сторона модели его не интересует, но зато он готов часами пилотировать «небесную ласточку», то первый и второй варианты моделей, будут для него замечательным подарком.

Следует отметить, что каждый радиоуправляемый самолет относится к своей ценовой категории, поэтому выбирать следует не только по функциональности, но и по финансовым возможностям. Разница между бюджетными моделями и дорогостоящими, может оказаться существенной. Поэтому ориентируйтесь на свои вкусы и предпочтения, а также семейный бюджет.

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