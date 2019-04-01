Дмитрий Ермолаев: как правильно поставить цель и замотивировать себя на ее выполнение

Мне как-то задали вопрос, а что меня вообще мотивирует? Меня мотивируют мои цели. Когда твоя цель настолько масштабная и захватывающая она даёт тебе сил, энергии и вдохновения для её достижения. Маленькие цели не могут дать столько энергии. Большие цели генерируют огромную массу энергии.

Я довольно критичен к самому себе. Когда я замеряю свою личную эффективность, я сравниваю свои общие результаты с лучшими результатами самых сильных людьми нашей планеты в абсолютно разных сферах. На их фоне мои результаты выглядят довольно скромно и это, в свою очередь, добавляет мне ещё больше силы и энергии для достижения целей. Я работаю сразу над несколькими очень сильными и масштабными целями. Когда ты открываешь какой-либо цикл, обратной дороги уже нет — это тоже заставляет меня двигаться, ведь незакрытые планки и цели — это мой гештальт. Меня мотивируют одарённые дети, а так как детей-индиго становится существенно больше, многие 12-13 летние дети-индиго уже сегодня дадут фору даже преуспевающему взрослому. Как сказал один мой друг, одна из самых лучших систем для мотивации — морковка впереди. Ты получаешь тогда очень хорошую мотивацию, когда создаёшь сам себе такие условия, при которых ты просто физически не можешь не делать. Публичные обещания очень круто помогают в этом. Помните, в нашем мире не запоминают проигравших, в нашем мире запоминают победителей. Если ты будешь зацикливаться на своих поражениях ты никогда и не станешь победителем. Упал? Больно, сидишь плачешь? Утёр нос, встал и иди дальше. Да хоть ползи, но двигайся вперёд. Меня мотивирует, когда на пути к моей цели мне говорят: ”нет”. На моём пути мне сказали “нет” миллионы, миллиарды раз и даже больше. Думаете, меня это останавливало? Вы думаете, при слове “нет” я сразу же забивался в угол, бросал всё, предавал свою цель и слезно, горько и безудержно рыдал? Каждый раз, когда мне говорили «нет», я получал ещё больше задора и мотивации. Вселенная всегда будет проверять Вас на силу намерения. Только если Ваше намерение будет по-настоящему сильным, Вы придете к своей цели. Если честно, в моей жизни вообще нет ни одного фактора, который бы не мотивировал меня двигаться вперёд. Но я специально создал себе такие условия.

Когда мы живём в зоне комфорта, у нас нет мотивации двигаться дальше. Для некоторых их зона комфорта сидеть пятой точкой на муравейнике. Конечно, муравьи их при этом кусают, но страх и привычка настолько сковывают их, что они продолжают сидеть на этом муравейнике всю жизнь. Для них их такой муравейник — зона комфорта. А встать и поднять пятую точку им страшно, причем настолько страшно, что они готовы стерпеть абсолютно всё. Рост начинается только с подъёма пятой точки и тотального выхода из зоны комфорта. Есть кстати и хорошая практика по сжиганию мостов, когда шансов отступить назад просто нет. Пока Вы не научитесь побеждать свой страх и свою лень у Вас катастрофически мало шансов добиться своей цели.

Автор текста основатель академии Пурушоттама

ведический астролог, нумеролог и хиромант Дмитрий Ермолаев

P.S.

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