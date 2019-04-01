Наруто пользуется большой популярностью

Аниме имеет множество поклонников, большой выбор анимационных картин позволит вам без труда подобрать подходящую. Одним из наиболее популярных анимационных сериалов является Наруто, его действия развиваются в вымышленном мире. Он во многом напоминает средневековую Японию, наруто 2 сезон смотреть не менее увлекательно, чем первый. В этом мире существуют деревни ниндзя, в одной из них и живет главный герой, которого зовут Наруто. Ниндзя должны сражаться и выполнять различные миссии, за их успешное выполнение они получают соответствующую плату.

Ниндзя сражаются при помощи различного оружия, управление которым производится при помощи чакры. Чакра представляет собой особую внутреннюю силу, которая позволяет развить сверхъестественные способности. Наруто с девства отличался от других, за что его презирали. В его теле было запечатано демоническое существо, которое имело облик лиса с девятью хвостами. Наруто с детства мечтал стать главой своей деревни, хотя особых успехов в школе ниндзя ему не удалось достичь. Благодаря упорству главного героя ему все же удалось постичь главные приемы ниндзя. У Наруто есть лучшие друзья, их всех тренирует тренер Какаси Хатакэ. Саскэ является лучшим другом Наруто, он мечтает убить своего брата предателя. Сакура является застенчивой подругой главного героя, она тоже мечтает стать ниндзя. Героям придется пройти множество испытаний и преодолеть ряд преград, а также проверить надежность своей дружбы.

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