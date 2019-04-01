Как выбрать корм для собаки, который не вызывает аллергии?

Многие владельцы домашних животных очень тщательно следят за своими питомцами, но порой случается, что не все зависит от хозяина, и меньшие наши братья страдают от самых различных заболеваний, и порой от пищевой аллергии. Это связано, в первую очередь, с экологической ситуацией в нашей стране, которая не способствует здоровому образу жизни, а также довольно часто это связано с неправильно подобранным меню, однообразным видом корма, что приводит к неправильной работе иммунной системе наших меньших братьев. Больше других подвержены аллергии собаки миниатюрных пород, но бывает, что и довольно крупные собаки страдают от проявлений аллергии на самые разные корма для животных, которые продаются в магазинах.

Причины появления у собак аллергии

Среди прочих других первой причиной появления у собак аллергии следует назвать сухой корм, который мы покупаем с завидной регулярностью. Многие производители грешат тем, что для улучшения вкусовых качества кормов добавляют различные присадки и добавки, среди которых нужно отметить такие:

пищевые добавки;

искусственные красители;

консерванты;

всевозможные ароматизаторы.

Помимо всего еще может у собаки выявиться непереносимость определенных видов мяса. Бывают случаи, когда развитию аллергии способствуют витамины группы В, полученные определенным образом, без соблюдения требований их производства и для удешевления самого готового продукта.

Гипоаллергенные сухие корма для собак

Учитывая довольно большие масштабы проблемы, многие производители на данный момент выпускают специальный гипоаллергенный корм для собак, в составе которого полностью исключены такие вещества, которые могут вызвать у собак аллергию. Но такие корма содержат все необходимые организму минералы и микроэлементы, благодаря чему ваша собака будет здоровой и благодарной вам за заботу.

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