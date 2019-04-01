 
Вторник, Апрель 23rd, 2019 | Автор: | Рубрика: Пресс-релизы

Как выбрать корм для собаки, который не вызывает аллергии?

Как выбрать корм для собаки, который не вызывает аллергии? Многие владельцы домашних животных очень тщательно следят за своими питомцами, но порой случается, что не все зависит от хозяина, и меньшие наши братья страдают от самых различных заболеваний, и порой от пищевой аллергии. Это связано, в первую очередь, с экологической ситуацией в нашей стране, которая не способствует здоровому образу жизни, а также довольно часто это связано с неправильно подобранным меню, однообразным видом корма, что приводит к неправильной работе иммунной системе наших меньших братьев. Больше других подвержены аллергии собаки миниатюрных пород, но бывает, что и довольно крупные собаки страдают от проявлений аллергии на самые разные корма для животных, которые продаются в магазинах.

Причины появления у собак аллергии
Среди прочих других первой причиной появления у собак аллергии следует назвать сухой корм, который мы покупаем с завидной регулярностью. Многие производители грешат тем, что для улучшения вкусовых качества кормов добавляют различные присадки и добавки, среди которых нужно отметить такие:

  • пищевые добавки;
  • искусственные красители;
  • консерванты;
  • всевозможные ароматизаторы.

Помимо всего еще может у собаки выявиться непереносимость определенных видов мяса. Бывают случаи, когда развитию аллергии способствуют витамины группы В, полученные определенным образом, без соблюдения требований их производства и для удешевления самого готового продукта.

Гипоаллергенные сухие корма для собак
Учитывая довольно большие масштабы проблемы, многие производители на данный момент выпускают специальный гипоаллергенный корм для собак, в составе которого полностью исключены такие вещества, которые могут вызвать у собак аллергию. Но такие корма содержат все необходимые организму минералы и микроэлементы, благодаря чему ваша собака будет здоровой и благодарной вам за заботу.

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