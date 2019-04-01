Шоппинг удовольствие, или правильно делать покупки

Все мы ходим по магазинам: восполняем продовольственные запасы, выбираем новую технику или обновляем гардероб к следующему модному сезону. Без шоппинга современному человеку никак не обойтись, однако, формат, в котором мы совершаем покупки сегодня, изменился, и все благодаря интернету.

Онлайн-шоппинг открыл перед нами безграничные возможности: купить можно что угодно, где угодно и в любое время суток. Согласитесь, куда приятней сидеть дома в удобном кресле и выбирать новые джинсы или кеды, вместо того, чтобы ехать в другой конец города и блуждать несколько часов по магазинам. Тем более, если на улице плохая погода, у вас нет настроения контактировать с огромным количеством людей, перебирать вешалки и стоять в очереди в примерочную. Чтобы получать от интернет-покупок максимум удовольствия и минимум негативных впечатлений, помните о 3 простых правилах:

1. Выбирайте проверенный интернет-магазин

На сегодняшний день в интернете представлены не только магазины множества мировых брендов, но и мультибрендовые платформы, которые предлагают коллекции десятков известных марок. Чтобы не наткнуться на подделку или плохое обслуживание, выбирайте только сайты, которые являются официальными представителями заявленных брендов и существуют на рынке продолжительный период времени. Например, интернет-магазин ultra-shop.com с 2005 года предлагает своим клиентам оригинальные товары Levi’s, Guess, Baldinini, Superdry, Hugo, Karl Lagerfeld и Boss.

2. Обращайте внимание на способы доставки

Одно из главных преимуществ покупок в онлайне – возможность получить товары непосредственно с доставкой на дом. К сожалению, не все магазины предоставляют подобного рода услугу, поэтому прежде чем оформить заказ, обратите внимание на способы доставки и ее стоимость. Тогда никакие непредвиденные расходы или сюрпризы вам не будут грозить.

3. Изучайте информацию о товаре

На сегодняшний день все товары в каталогах хороших интернет-магазинов дополнены фотографиями с разных ракурсов и детальной информацией об их свойствах и размерах. Не поленитесь прочитать описание моделей, а если у вас останутся вопросы – задать их консультанту магазина. Это поможет вам сделать правильный выбор и получить удовлетворение от покупки.

Согласитесь, пункты, о которых мы писали, просты и понятны. Однако, именно такие нехитрые действия обеспечат вас комфортным шоппингом и принесут только радостные эмоции.

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