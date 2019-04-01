Что подарить на пасхальные праздники

В канун пасхальных праздников люди увлечены праздничными хлопотами. И серди вопросов, которые необходимо решить, готовясь к самому большой празднику в году, отдельно стоит вопрос выбора подарков для своих близких и родных людей. Понятно, что выбор подарка всегда сложен и имеет очень много вариантов. Но каждый раз задумываясь над вопросом что подарить, хочется подарить, в первую очередь, вещь действительно нужную, которая не стоит как половина квартиры, которая принесет радость тому, кому мы будем ее дарить.

Варианты подарков

Серди всех возможных вариантов идей для выбора подарка их можно условно разделить на определенные группы. Мы попробуем это сделать и остановимся на одном варианте, который по мнению автора этих строк, один из наиболее интересных в плане полезности и цены.

Итак, все подарки условно можно отнести к таким категориям:

Электронные гаджеты;

Игрушки;

Одежда и обувь;

Косметика, бижутерия и украшения;

Экзотические – тур в зарубежную страну;

Сладости и цветы

Какой из вариантов подарка выбрать

Среди предложенных выше вариантов подарка мы не зря на первое место поставили электронные гаджеты, под которыми подразумеваются телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, игровые приставки и многое другое, но уже более узкой специализации устройства. Попробуем обосновать про первое место варианта подарков из данной категории. Первое – действительно это нужная вещь, которая будет полезна обладателю. Практически всех возрастов, тем более если выбрать, к примеру современную модель телефона от именитого производителя. И необходимо отметить, что именитый производитель – это не обязательно, тот который работает на рыке десятки лет, а, к примеру, китайский производитель Xiaomi, который благодаря отличным и сбалансированным по соотношению качество – цена своим выпускаемым устройствам стал лидером по количеству произведенных и проданных мобильных устройств. И данный производитель постоянно радует своих полковников новинками, к примеру, крайне удачная модель Xiaomi Mi8 Lite может похвастаться наличием дисплея с отличными характеристиками, достойной камерой, удобной новой оболочкой, и наличием современного порта для подзарядки Type-C. Такой подарок действительно принесет радость любому и ребенку и взрослому, ведь он может быть использован как для развлечений так и для работы.

На втором месте в нашем списке стоят игрушки, и это относится, конечно, выбора подарка для детей. Что бы взрослые не говорили и думали, каждый ребенок, в первую очередь, на будь-какой праздник, хочет получить в подарок именно игрушку. И никакая книжка, одежда или сладости не заменят той радости, которую ребёнок получит от игрушки.

Третье и четвертое место списка очень индивидуальны и при выборе одежды или косметики в качестве подарка нужно хорошо ориентироваться в предпочтениях того, кому вы собственно и выбираете подарок.

Экзотический тур или другой подарок также необходимо тщательно выбирать и знать предпочтения одаривается, есть ли у него возможность и желание воспользоваться таким подарком. Ведь далеко не каждый готов собраться и вылететь в солнечную Турция или Египет, даже бесплатно.

Ну и последнее место среди категории подарков – сладости и цветы далеко не значит, что это плохой вариант. Он наиболее распространенный и такой вариант выбирают, когда не уверены и не знают предпочтений тому, кому выбирают подарок. То есть коллеге по работе, я которой вы малознакомы, но решили ее поздравить будет отличным вариантом поздравить и преподнести букет цветов или шоколадку.

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