Отзывы игроков про Вулкан 24

Казино Вулкан 24 — одна из наиболее популярных интерактивных платформ в линейке Вулкан. Этот бренд возник как наземное офлайн игорное заведение еще в 90-х годах прошлого века, и мгновенно стало лидером в среде гемблинговой индустрии. В 2009 году по причине запрета игорных заведений на территории России, Вулкан переформатировалось в виртуальное, в 2014 году была запущена его разновидность – Вулкан казино 24.

Сегодня оно отличается от многочисленных конкурентов своей кристальной репутацией и стабильно высоком рейтингом у своих клиентов, который достигает 96,5% из возможных 100. Так почему же Вулкан 24 так популярен у игроков? Из-за чего они выбирают это казино среди огромного числа аналогичных клубов интернета? Ответы на эти вопросы узнаем у самих игроков, оставляющих свои отзывы, комментарии и отклики на всевозможных сайтах и форумах гемблингской тематики.

Почему игроки выбирают игровые автоматы Вулкан 24

Вот лишь малая часть преимуществ, благодаря которым игроки выбирают Вулкан24, чтобы играть на деньги:

игра доступна игрокам России и ближнего зарубежья (Армении, Азербайджана, Казахстана);

русскоязычный интерфейс;

применение специальной активной системы защиты, которая зашифровывает конфиденциальные данные пользователей, что исключает их утечку;

сертифицированный софт лучших мировых провайдеров: Novomatic, Playtech, Bet Soft, NetEnt;

300 игр самой разной тематики и направлений. Хотя основной игровой акцент делается на слоты, казино не забывает об интеллектуальных симуляторах, которые представлены рулетками, покерами и блек-джеками;

игровая валюта – рубль;

общедоступный минимальный депозит всего в 500 рублей;

мгновенный вывод выигрышей;

возможность пополнять игровой счет самыми распространенными системами: Visa, Master Сard, Webmoney, Qiwi,Yandex Money;

хорошая бонусная программа, на которой мы остановимся подробнее.

Бонусная программа Вулкан 24

Она представляет собой прекрасно работающий механизм, приводящий в действие цепную реакцию от малого бонуса к большему:

за самый первый депозит в игре начисляется 100% бонус от его суммы;

за депозиты со второго до седьмого – клуб начисляет бонусы 75 % -200 %, то есть тем, кому удастся выполнить условия всех депозитов, будет начислено 450 % от пополненной за все время суммы;

пополнив счет на 1000 и больше рублей, игрок получает бонусами 10 % от пополненной суммы;

если в день своегорожденияотправитьв клубный саппорткопию паспортаи подтвердитьдату своегорождения, то заведение презентует бонус в виде начисления 100% бонус напоследнеепополнение счета.

Кроме бонусной программы, Вулкан 24 систематически проводит турниры на игровых автоматах и лотерейные розыгрыши, в которых призовые фонды достигают нескольких миллионов рублей.

Но и на этом казино Вулкан 24 не останавливается. Клубной администрацией разработана своя уникальная система лояльности. Она заключается в получении игроками за свои ставки (не только выигрышные, но и неудачные) клубной виртуальной валюты (комп-поинтов). Выполнив определенные условия, комп-поинты меняются на настоящие полновесные деньги. От количества этой валюты на депозите гемблера, зависит его положение в статусной иерархии. Всего таких статусов 7, а каждый из них улучшает тариф на обмен комп-поинтов и предоставляет другие привилегии в виде бесплатных вращений или улучшенных бонусных процентов.

Источник: CasinoMoneyPay.com

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