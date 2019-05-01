Среди множества онлайн казино, особняком расположился игровой клуб Вулкан. Здесь собраны все лучшие предложения по части ассортименту игр и стабильности и прозрачности схем выплаты выигрышей.

Преимущества Vulcan club

За долгие годы существования казино Вулкан вобрал в себя лучшее и с радостью предлагает игрокам:

Вывод выигрыша от 100 рублей!

Моментальная процедура регистрации!

Невероятный ассортимент слотов!

Регулярные бонусы и поощрения игрокам!

Можно рассортировать слоты по степени отдаче и производительности, а также посмотреть рейтинг автомата среди игроков.

Официальный сайт клуба Вулкан

Сайт Вулкан выполнен в фирменных цветах клуба: синем и красном. Его интерфейс интуитивно понятен, все важные для навигации кнопки подсвечены и выделяются на общем фоне. Всем кто на сайте впервые будет предложена регистрация, для упрощения и дальнейших подсказок к началу игры.

Все расчеты игроков с клубом происходят через раздел личного кабинета «Касса».

Зеркало сайта

В связи с блокировками, официальный сайт может быть не доступен игрокам на территории России, поэтому доступ к клубу осуществляется через зеркало. Зеркало полностью повторяет функционал основного сайта и передает всю нужную информацию. То есть выигрыш, и достижения при игре на зеркале сохраняются и будут доступны вам при игре на другом зеркале или официальном сайте.

Доступные для игры зеркала определяются в автоматическом режиме.

Мобильная версия

Также в автоматическом режиме сайт определяет и платформу устройства, с которого выполнен вход.

Специально для мобильных устройств и планшетов была создана специальная версия, упрощающая управление и навигацию при сенсорном управлении.

Для тех, кто никогда не хочет расставаться с любимой игрой, создано приложение club Vulkan, позволяющее получить еще более красочные и качественные автоматы, а также дополнительные бонусы.

Игровые автоматы клуба Вулкан

Club Vulkan сотрудничает исключительно с ведущими производителями игрового софта. Каждый слот, представленный в клубе, работает в соответствии с лицензией и настройками поставщика.

Коллекция автоматов включает в себя такие знаменитые хиты как:

Book of Ra;

Fruit Cocktail;

Resident;

Bananas Go Bahamas.

А также несколько видов Покера, Блэк Джек, Рулетку, и многое другое. Помимо зарекомендовавших себя аппаратов, в ассортименте казино множество новинок и свежих предложений.

Бонусы клуба Вулкан

Клуб активно дарит бонусы всем без исключения игрокам. Первые подарки пользователь получает сразу после регистрации и, конечно, после первого депозита. При этом 100% бонус это минимум, гарантированный каждому пополнившему свой счет новичку. В отдельных случаях бонус доходит до 270% от суммы депозита!

Заключение

Для начала игры нужно просто зайти на сайт и зарегистрироваться, только так можно найти нужный автомат и сорвать джекпот!

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