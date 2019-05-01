Чемпионат мира по хоккею 2019 года. Коэффициенты на победителя

Предстоящий турнир станет 83-м по счету Чемпионатом мира по хоккею. Проходить он будет с 10 по 26 мая 2019 года в Словакии, городах Братислава и Кошице.

Принимать участие в турнире будут 16 сильнейших сборных, 14 из Европы и 2 из Северной Америки. Старый свет будут представлять сборные Австрии, Великобритании, Германии, России, Латвии, Дании, Италии, Норвегии, Словакии, Чехии, Финляндии, Франции, Швеции, Швейцарии. За Американский континент выступят сборные Канады и Соединенных Штатов. Стоит отметить, что Великобритания отыграет в элитном дивизионе впервые за последние 35 лет.

Команды будут поделены на две группы, в каждой из которых в четвертьфинал выйдет по четыре сборных. В группе между собой команды сыграют 7 матчей. Четвертьфиналы пройдут 23 мая, полуфиналы 25 мая, матчи за призовые места состоятся 26 мая.

На групповом этапе, в матчах, завершившихся вничью, будет играться дополнительный тайм (овертайм) в формате 3 на 3 продолжительностью 5 минут или до первой заброшенной шайбы. В случае, если по истечении овертайма победитель так и не был выявлен, играется серия послематчевых буллитов. В поединках плей-офф овертайм играется в формате 4 на 4 и его продолжительность составляет 10 минут. В случае ничейного результата в финальном матче, команды играют овертайм 5 на 5 целых 20 минут. Игра завершается после первой заброшенной шайбы.

Группу «А» составят: Канада, Франция, США, Великобритания, Финляндия, Словакия, Германия, Дания.

Фаворитом Группы «А» считается сборная Канады. Букмекеры предлагают на их победу в группе коэффициент 1.67. Борьбу им будут навязывать крепкие сборные Финляндии и США. Абсолютный аутсайдер группы – команда Великобритании.

Группа «В»: Швеция, Италия, Россия, Швейцария, Чехия, Австрия, Латвия, Норвегия.

Фаворитом Группы «В» является действующий чемпион мира – сборная Швеции, коэффициент на их победу в группе равен 2.00.

По мнению букмекеров, Россия займет второе место в своей группе, вслед за сборной Швеции. Также не стоит списывать со счетов сборную Чехии, которая может дать бой любой команде на этом турнире.

Россия, Швеция и Канада составляют тройку главных претендентов на победу в турнире. Возглавляет фаворитов Чемпионата сборная команда Канады за коэф. 2.55 , далее идет Швеция за 3.90 и Россия за 4.48. Однако с большой вероятностью финал пройдет между сборными Канады и России. Наименее опытная сборная Великобритании считается главным аутсайдером турнира (подробнее тут).

Предстоящий чемпионат станет большим стартом для молодых игроков, которые получат шанс проявить себя на мировой арене. Окончательные составы команд будут известны лишь в конце апреля. Предварительно можно сказать, что на турнире будет много игроков, представляющий НХЛ. На Олимпийских играх, которые выиграла сборная России, игрокам данного турнира играть было запрещено.

Предыдущий Чемпионат мира сложился для российской сборной команды неудачно – она вылетела уже на стадии четвертьфинала. Причиной тому стал сжатый график, напряженный сезон и Олимпийские игры, а также не полностью сыгранный состав. Швеция, скорее всего, не сможет защитить свой титул в противостоянии с мощнейшими сборными Канады и России, которые голодны до золотых медалей. Попадание в тройку фаворитов команды Швеции, стало скорее интуитивным, так как они являются действующими обладателями трофея.